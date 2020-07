Agent pakt jongeman hard aan met pepperspray en vuistslag in Roeselare nadat hij weigerde mondmasker te dragen Hans Verbeke

25 juli 2020

21u40 6 Roeselare Sociale media zijn zaterdagavond ontploft nadat een filmpje viraal ging over een politieman die het in Roeselare aan de stok kreeg met een jongeman die geen mondmasker droeg of dat weigerde te doen. De jongeman daagde de politieman uit en die liet zich niet onbetuigd. Dat zorgde voor scherpe reacties van voor- en tegenstanders. “Als blijkt dat de politieman over de schreef is gegaan, zullen er maatregelen genomen worden tegen hem”, zegt korpschef Curd Neirynck.



Twee stadswachten spraken zaterdag in de vooravond op het skatepark Trax een jongeman aan omdat hij geen mondmasker droeg. Het kwam tot een discussie. Omdat die dreigde te escaleren, riepen de stadswachten de hulp in van de politie. Een motard was eerst ter plaatse en sprak de jongeman aan. Die stelde zich allerminst meewerkend op en noemde de agent “nazi” en “fascist”. Waarna de agent hem een duw gaf. De jonge kerel weigerde verschillende keren zijn identiteitskaart boven te halen. Daarop spoot de agent hem met pepperspray in het gezicht en gaf hij hem een slag.

Knie in de rug

In het filmpje is verder te zien hoe de jongeman, die de politieman ‘een nazi’ noemt, uiteindelijk overmeesterd wordt. Hij wordt op z’n buik gemanoeuvreerd, de politieman gaat met z’n knie in z’n rug zitten zodat de jonge kerel geen kant meer op kan. Ook op de grond wordt nog met pepperspray gespoten. Seconden later arriveert een anoniem voertuig van de politie. De jongeman wordt geboeid meegenomen naar het commissariaat. Daar mag hij z’n ogen spoelen en weer beschikken. De gebeurtenissen op het skatepark lokten verontwaardigde reacties uit bij de aanwezige jongeren.

Alles glashelder geregistreerd

Curd Neirynck, de grote baas van de politiezone RIHO, heeft de beelden intussen gezien. “Bewakingscamera’s op de site hebben alles glashelder geregistreerd”, zegt hij. “Morgen zullen we proces-verbaal opstellen over wat precies op die beelden. Ook filmpjes die circuleren op sociale media zullen meegenomen worden in het onderzoek. Het parket is intussen ingelicht over de zaak. Het is later aan hen om te bepalen of er strafbare feiten zijn gepleegd.”

Over straat rollen

Neirynck wil nog geen uitspraken doen over de beelden. “We moeten eerst een totaalbeeld krijgen van wat zich daar precies heeft afgespeeld. De zaak draait rond het dragen van een mondmasker. Sensibilisering is op dit moment nog altijd prioriteit, nu de regels nog maar pas verstrengd zijn. Het is helemaal onze bedoeling niet om met iedereen over de straat te rollen die geen mondmasker draagt of weigert dat te doen. We willen graag zo snel mogelijk correct inschatten of de betrokken politieman over de schreef is gegaan. Als dat blijkt zo te zijn, zullen er gepaste maatregelen genomen worden. Als wij het niet goed gedaan hebben, moeten we dat durven toegeven en er ook de gepaste gevolgen aan verbinden. Maar nu is het nog te vroeg om op die vraag al een pasklaar antwoord te geven.”