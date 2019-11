Agent gewond bij schermutseling na discussie over dubbel parkeren in winkelstraat LSI

01 november 2019

11u47

Bron: LSI 11 Roeselare In Roeselare is donderdagnamiddag een agent gewond geraakt bij een schermutseling met een leverancier van een winkel in de Ooststraat. De 45-jarige Antwerpenaar is in snelrecht gedagvaard voor slagen en verwondingen.

Rond 14u kwam het verkeer in het centrum van de stad plots muurvast te zitten. Een dubbel geparkeerde vrachtwagen in de Ooststraat – de grootste winkelstraat van de stad – bleek aan de oorzaak te liggen. Een inspecteur van de politiezone Riho vroeg de Antwerpse chauffeur zijn vrachtwagen te verplaatsen en gaf de man ook een boete. Dat zorgde al voor discussie. Toen alles afgehandeld was en de inspecteur wou wegrijden, sloeg de Antwerpenaar met de hand op de combi en bleef voor het voertuig staan. Toen de inspecteur uitstapte, kwam het tot een schermutseling. De agent kreeg enkele klappen op het hoofd en raakte lichtgewond. De chauffeur werd opgepakt voor verhoor en zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.