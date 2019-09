Afwerking AZ Delta loopt vertraging op: opening uitgesteld tot februari of maart 2020 Sam Vanacker

19 september 2019

14u41 11 Roeselare De nieuwe hoofdcampus van AZ Delta in Rumbeke zal pas in februari of maart 2020 klaar zijn. Bedoeling was nochtans om al op 10 en 11 november de deuren te openen van de nieuwe campus van 425 miljoen euro, maar zowel de opendeurdagen als de verhuis van de patiënten moeten uitgesteld worden. De afwerking van het gebouw sleept langer aan dan gepland.

Er zullen geen lintjes geknipt worden op de nieuwbouwcampus van AZ Delta dit najaar. Nochtans bleek tijdens Open Wervendag in mei nog dat de werken aan het project na zes jaar nog altijd netjes op schema zaten. De verhuis van de diensten zou beginnen in september, de opening zou plaatsvinden op 10 en 11 november en de patiënten zouden begin december verhuizen. Maar dat was buiten de complexe technische installaties van het gigantische gebouw gerekend.

Venijn zit in de staart

“De aannemer vindt niet genoeg vakmensen voor de afwerking van het gebouw”, zegt adjunct-algemeen directeur Hans Crampe. “De ruwbouw is al bij al relatief vlot gevorderd, maar in dit geval zit de moeilijkheid in de technieken en de elektrische installaties. Die zijn bij een ziekenhuis een stuk complexer dan bij een gewoon bouwproject. Zo moeten er bijvoorbeeld zeventien operatiezalen gebruiksklaar gemaakt worden en daar hebben we uiteraard vaklui voor nodig. Maar die zijn spijtig genoeg zeldzaam op de Vlaamse werven. Daarom hebben we besloten de opening uit te stellen. We gaan niets forceren en geven er de voorkeur aan een volledig afgewerkt ziekenhuis te kunnen tonen.”

Voor de afwerking hebben we vaklui nodig en die zijn helaas zeldzaam op de Vlaamse werven. We gaan niets forceren en geven er de voorkeur aan een volledig afgewerkt ziekenhuis te kunnen tonen Hans Crampe

Veiligheid van de patiënt voorop

“We blijven dus wat langer dan gepland op de campussen in de Wilgenstraat en de Westlaan, al levert dat praktisch gezien geen problemen op. Anderzijds zijn het laboratorium, de apotheek en het magazijn op de nieuwe site ondertussen wel zo goed als klaar. Die diensten verhuizen binnenkort en zullen dus dit najaar al werken vanuit de nieuwbouw. Voor de patiënten liggen de zaken anders. Als de technieken overal geïnstalleerd zijn, moet alles nog gecheckt, gedubbelcheckt en gedriedubbelcheckt worden. We zijn nog bezig met de opmaak van de verhuisplanning, maar de officiële opening zal pas voor februari of maart zijn. Daarna zullen we de patiënten verhuizen, dus waarschijnlijk is dat in april. Per slot van rekening staat de veiligheid van de patiënten voorop, zeker bij een project van deze omvang.”

AZ Delta in cijfers

De cijfers blijven indrukwekkend. Het nieuwe ziekenhuis kost 425 miljoen euro en er zullen 2.500 mensen werken. Er komen 17 operatiezalen, 700 opnamebedden en 110 bedden in het dagziekenhuis. Het staat op een terrein van 23 hectare, goed voor 120.000 vierkante meter bebouwde oppervlakte. Naast het eigenlijke ziekenhuisgebouw is er ook een logistiek gebouw, een leer- en innovatiecentrum en een power plant. De symbolische eerste steen werd gelegd in 2013. Door de schaalvergroting wordt AZ Delta het derde grootste ziekenhuis van Vlaanderen.