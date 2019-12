Afvalstickers voor op oude vuilniszakken vanaf 1 januari te koop op vijf locaties CDR

20 december 2019

13u31 8 Roeselare Wie vanaf 1 maart nog oude afvalzakken wil gebruiken, moet daar een sticker opkleven omdat de prijs van de afvalzakken op 1 januari stijgt.

Afvalintercommunale Mirom Roeselare wil met die prijsstijging bewoners aanzetten nog beter te sorteren en voedselverspilling tegengaan. Een inwoner uit de Miromregio produceert gemiddeld 158 kilogram restafval, terwijl de Vlaamse overheid een doelstelling van 145 kilogram oplegt. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat ongeveer 26 kilogram voedselverspilling is.

De nieuwe afvalzakken zijn vanaf 1 januari te koop. De grote kosten voortaan 1,70 euro, de kleine 0,85 euro. Inwoners kunnen hun oude afvalzakken nog gebruiken, maar moeten daar vanaf 1 maart een afvalsticker opkleven. Zo kun je je oude afvalzakken nog blijven gebruiken tot eind 2021. De afvalstickers kosten 0,40 euro en zijn vanaf 1 januari te koop in het stadhuis bij de diensten Bestuurszaken en Stedenbouw, in het Vrijetijdspunt aan het Polenplein, in de Roeselaarse en Rumbeekse recyclageparken en aan het Onthaal van Mirom op de Oostnieuwkerksesteenweg.