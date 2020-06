Afstuderen in tijden van corona? Oud-leerlingenbond Broederschool feliciteert laatstejaars aan huis via proclamatiekaravaan Charlotte Degezelle

27 juni 2020

11u58 0 Roeselare Een ongewoon schooljaar verdient een ongewone afsluiter. Omdat grote festiviteiten naar aanleiding van het afstuderen van de laatstejaars van de Roeselaarse Broederschool door de coronamaatregelen niet kunnen, bezochten de leden van BOLERO, wat staat voor Broederschool Oud-leerlingen Roeselare, zaterdag met hun proclamatiekaravaan alle afstuderende leerlingen thuis. Dit met felicitaties, enkele verrassingen en een uitnodiging om BOLERO te vervoegen.

Het einde van je middelbare schoolcarrière is een mijlpaal. Om die ondanks de coronacrisis toch op een onvergetelijke manier af te ronden, verraste BOLERO zaterdag alle laatstejaars op een bezoekje aan huis. “Met een aantal auto’s trekken we in karavaanstijl naar elke leerling die dit jaar afstudeert om hen persoonlijk in the picture te zetten”, verduidelijkt Arne Cools van BOLERO het initiatief. “We rijden een uitgestippeld parcours van zo’n 120 kilometer naar ieder zijn huis. Ter plaatse bezorgen we hen een fles cava, een afstudeerhoedje, een gepersonaliseerde poster en bovendien nodigen we hen uit om toe te treden tot onze oud-leerlingenbond. Zeker in tijden van Corona zal Bolero ongetwijfeld later kunnen zorgen dat ook deze generatie eens samen het glas kan heffen op hun succes.”



De eerste leerlinge die zaterdagochtend iets na 9 uur verrast werd, was Jitse Vankeirsbilck. Zij lag nog te slapen toen de leden van BOLERO arriveerden en werd luidkeels wakker gemaakt. “Ik ben echt compleet van m’n melk en sta met m’n mond vol tanden”, reageert ze. “Ik wist op het eerste moment niet goed wat er gebeurde, maar dit is echt een fantastische verrassing. Ik heb wel al een terrasje gedaan met m’n vriendinnen maar dat is niet echt wat ik voor ogen had bij m’n afstuderen. Maar dit maakt veel goed. Het is super tof dat ze aan ons denken en die moeite voor ons willen doen.”



De proclamatiekaravaan betekent niet dat er op school zelf niets meer staat te gebeuren. “De leerlingen kunnen op 1 juli hun behaalde diploma komen afhalen op een echte coronaproclamatie in organisatie van de school zelf”, weet Arne. “Gezien de strenge veiligheidsafspraken is de school druk in de weer om hen dit moment toch samen met hun ouders te gunnen en op sociale distance van jaargenoten.”