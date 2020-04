Afghaanse vluchteling Qader (42) naait non-stop mondmaskers: “Ik wil iets terugdoen voor alle hulp die ik hier in België krijg” Charlotte Degezelle

03 april 2020

11u47 4 Roeselare Van ’s morgens tot ’s avonds zit Mohammad Qader Mohammadi (42) dezer dagen achter zijn naaimachine om mondmaskers te maken voor zorgverleners. Qader ontvluchtte zijn thuisland Afghanistan nadat zijn familie omkwam bij een raketaanval en trok naar Iran waar hij leerde naaien. Ondertussen woont hij al tien jaar in België waar hij nu zijn naaikunsten inzet in de strijd tegen het coronavirus. “Ik behoor zelf tot de risicogroep dus ik weet hoe belangrijk het is om je goed te beschermen”, aldus Qader.

Mohammad Qader Mohammadi heeft er tot nu geen makkelijk leven op zitten. Hij verloor z’n ouders en z’n broer toen een raket z’n ouderlijke thuis verwoestte. Vervolgens vluchtte hij naar Iran waar de levensomstandigheden ook allesbehalve ideaal zijn. “Maar ik leerde er wel naaien”, vertelt Qader. “In Afghanistan werkte ik als bakker, maar in Iran kon ik aan de slag in een fabriek waar ze kostuums maakten. Ik had nog nooit met een naaimachine gewerkt en leerde de stiel hoofdzakelijk op het zicht. Er werd me iets getoond en ik deed het na. Uiteindelijk naaide ik er 20 tot 30 kostuums per week.”

Tien jaar geleden arriveerde Qader als asielzoeker in Brussel, maar pas vrij recent kreeg hij z’n verblijfvergunning. “Ik woonde in het Klein Kasteeltje, in Opwijk, overnachtte in het Maximiliaanpark in Brussel en belandde uiteindelijk in het asielcentrum in Poelkapelle waar ik het verlossende nieuws over m’n verblijfsvergunning te horen kreeg. Ondertussen woon ik zo’n zeven maanden in Roeselare, op een kleine kamer langs de Ardooisesteenweg. Maar ik woon hier graag en ben al op zoek naar een ruimer onderkomen. De mensen zijn hier vriendelijk en helpen me waar ze kunnen.”

Qader volgt nog steeds Nederlandse les. Het spreken lukt al goed, maar tegenwoordig focust hij op het lezen en schrijven. Daarnaast zet hij zijn naaikunsten in bij de naaiclub van RSL Op Post. “Ik help er mensen om bijvoorbeeld broeken in te korten. Iedereen is altijd heel enthousiast over m’n werk”, glundert hij. Maar door de coronacrisis zijn al Qader zijn activiteiten stopgezet. “Op een dag kreeg ik telefoon dat de naaiclub niet meer mocht doorgaan, maar gelijktijdig kreeg ik de vraag of ik bereid was om thuis mondmaskers te maken. Ik heb geen seconde getwijfeld want ik wil iets terugdoen voor alle hulp die ik hier in België krijg.”

Stad Roeselare bezorgde Qader de nodige stof, een naaimachine en een handleiding om mondmaskers voor zorgverleners te maken. Sinds een week is dit Qader zijn fulltime job. “Elke dag naai ik mondmaskers van ’s morgens tot ’s avonds. Ik pauzeer alleen om te eten, te winkelen en een wandeling te maken. ’s Avonds tref ik voorbereidingen door de stof te verknippen met behulp van een patroon zodat ik ’s morgens telkens direct kan beginnen naaien. Ik tel niet echt hoeveel maskers ik maak, maar doe gewoon steeds door. Ik ben vooral blij dat ik me op een nuttige manier kan bezighouden en op mijn eigen manier kan helpen.”

In eerste instantie ziet Qader zijn werk als een wederdienst voor wat België hem gaf. Maar tegelijkertijd hoopt hij ook dat we er zo snel mogelijk in slagen om de coronacrisis te bedwingen. “Ik ben bang van dat virus. Ik heb diabetes en behoor dus zelf tot de risicogroep. Corona kan m’n dood worden dus ik ben zelf ook heel voorzichtig en bescherm me zo goed mogelijk.”

Zelf ook mondmaskers helpen? Alle info is te vinden op https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/veiligheid-en-gezondheid/coronavirus/roeselare-helpt/inzamelen-maken-van-mondmaskers