Afgestorven bomen in Park Vande Walle ruimen plaats voor nieuwe CDR

11 februari 2020

14u34 3 Roeselare Vijf afgestorven bomen in Park Vande Walle, tussen de Westlaan en de Meensesteenweg, worden nog deze maand gerooid om plaats te maken voor nieuwe.

In opdracht van de stad werd eind 2019 een boomexpert aangesteld die moest onderzoeken waarom enkele bomen in Park Vande Walle gestorven zijn na de heraanleg van het park in 2016-2017. Op advies van de boomexpert wordt uit veiligheidsoverwegingen overgegaan tot het rooien van vijf afgestorven bomen. Concreet gaat het om vier lindes en een esdoorn. De acacia wordt grondig gesnoeid om de boom de kans te geven erdoor te komen. Het rooien van de bomen wordt uitgevoerd door een boomexpert met ETW-certificaat (European Tree Worker), dat geldt als dé Europese standaard voor boomverzorgers. Na het rooien van de bomen worden zo snel mogelijk nieuwe bomen aangeplant.