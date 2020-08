Afgelasting Omloop van Vlaanderen is slecht nieuws voor Roeselaarse hoteliers: “Serieuze streep door onze rekening”

Roeselare

De afgelasting van de 61ste Omloop van Vlaanderen is niet alleen pijnlijk voor de organisatie en de vele rallyfanaten, ook voor de Roeselaarse hotels is het slecht nieuws. Dat getuigt zaakvoerder Ignace Defever van De Bonte Os. Dankzij de rallypiloten en toeschouwers is zijn hotel elk jaar volzet, maar dit jaar dus niet. Terwijl ze in deze moeilijke coronatijden wel het verschil konden maken.