Afgelast door corona. Waar kan ik nog naartoe en waar niet in de regio Roeselare en Izegem? Volg het hier Valentijn Dumoulein Charlotte Degezelle Timmy Van Assche Arne Hanseeuw Erik De Block Sam Vanacker

12 maart 2020

11u42 556 Roeselare Alle evenementen tot 1.000 mensen worden geannuleerd, alle rusthuizen gaan dicht tot na de paasvakantie en burgemeesters zoals Bart Tommelein van Oostende roepen op de raad van viroloog Van Ranst op te volgen en alles af te gelasten. De maatregelen rond het coronavirus worden steeds uitgebreider. Om het overzicht te bewaren voor jouw regio bundelen we hier alles in één stuk.

ROESELARE: Het zwembad gaat dicht. Alle zestien de vestigingen van Sportoase sluiten tot en met 31 maart.

ROESELARE: De opendeur voor de medewerkers en het publiek van AZ Delta is afgelast. Het ziekenhuis besliste zelf geen risico te nemen.

ROESELARE: Het carnavalsweekend van vrijdag 13 tot en met zondag 15 maart is geannuleerd.

ROESELARE: Slecht nieuws voor de supporters van Knack Volley Roeselare.De topclubs hebben vervolgens samen met de liga en de bond besloten de competitie drie weken uit te stellen. De geplande wedstrijden in Liga A van dit weekend zullen (voorlopig) op 4 en 5 april gespeeld worden.

ROESELARE: ARhus sluit de deuren vanaf vrijdag 13 maart tot en met 2 april. In die periode kan je in geen enkele afdeling van ARhus binnen. Boeken of andere bibliotheekmaterialen ontlenen, verlengen, reserveren of terugbrengen kan niet. In deze uitzonderlijke omstandigheden rekent ARhus geen telaatgeld aan. Ook worden alle activiteiten in ARhus tot en met 5 april geschrapt. Het kenniscentrum bekijkt samen met hun partners of ze de activiteiten en events kunnen verplaatsen.

ROESELARE: Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel stelt de infovergadering over haar bouwplannen op Roobaertpark van maandag 16 maart om 18 uur uit ten gevolge de vraag om niet dringende gelegenheden uit te stellen.

ROESELARE/IEPER: Roeselarenaar Erwin Ureel zou op 6 april gehuldigd worden als Member of the British Empire (MPE) in de Ieperse Lakenhallen, maar de Britse ambassade besliste de plechtigheid voor onbepaalde tijd uit te stellen.

ROESELARE: Vrije basisschool Lenteland laat weten dat ze hun grootouderfeest dat gepland stond op 24, 25 en 26 maart niet doorgaat. Afhankelijk van de verdere evolutie wordt dit verplaatst naar het derde trimester of het eerste trimester van volgend schooljaar. Ook de pasta-avond die het oudercomité op 21 maart organiseert, wordt uitgesteld. Verder worden vanaf vrijdag 13 maart alle klasactiviteiten en uitstappen buiten de school geannuleerd.

ROESELARE: De Vrije Centrumschool Roeselare besliste het schoolfeest ZuidPol van 14 maart te annuleren.

ROESELARE: Café Moustache maakte plannen om op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 hun negende verjaardag te vieren. Het feestweekend wordt uitgesteld maar het café blijft wel open.

ROESELARE: Het Passieconcert ‘De Zeven Kruiswoorden’, dat op zaterdag 14 maart in de Sint-Michielskerk georganiseer zou worden ten voordele van De Kerit en en vzw TOV wordt opgeschoven naar 31 oktober.

ROESELARE: De Spanjeschool laat weten dat hun Quiz@Spanjeschool ten voordele van de eigen school op vrijdag 20 maart geschrapt wordt.

ROESELARE: CC De Spil annuleert met onmiddellijke ingang alle voorstellingen tot en met 31 maart 2020.Iedereen die een ticket heeft voor een van de voorstellingen in deze periode wordt persoonlijk op de hoogte gebracht en geïnformeerd over de ticketregeling. In overleg met de artiesten wordt gekeken of er een nieuwe datum mogelijk is. Houders van tickets van voorstellingen georganiseerd door externe organisatoren krijgen informatie van de organisator.

ROESELARE: Woensdag werd nog bevestigd dat het Scoutsival op zaterdag 14 maart in TRAX kon doorgaan met verplichte tellingen van het aantal aanwezigen. Nu is echter in overleg met de stad toch beslist om het evenement te verplaatsen naar een andere, nog onbekende datum. “Deze beslissing is voor ons als organisatie natuurlijk geen gemakkelijke beslissing maar wel een eentje waarbij we ons gezond verstand moeten gebruiken. Voor de mensen die al tickets gekocht hebben, hou deze zeker bij. We zoeken binnen de organisatie naar een oplossing en houden jullie op de hoogte. De veiligheid en de gezondheid van ons publiek komt op de eerste plaats. Daardoor willen we zaterdag in geen geval risico’s nemen”, klinkt het.

ROESELARE: Het HACKpand op De Munt schrapt alle activiteiten tot en met 5 april.

ROESELARE: Het wijkcomité Groenpark schrapt al hun activiteiten tot en met 31 maart. Het gaat onder meer om hun zwerfvuilactie, de aanplant van een eetbaar bosje, petanque en de ritten van de Groenparktrappers.

ROESELARE: Vrije basisschool Sint-Jozef laat via hun Facebookpagina weten dat het schoolfeest van de lagere afdeling op 28 maart afgelast wordt. Wie reeds inschreef, krijgt het geld terugbetaald.

ROESELARE: Serviceclub Ladies Circle Roeselare nam in overleg met stad Roeselare de beslissing om hun event Nuit Blanche van 14 maart niet te laten doorgaan en een nieuw event op poten te zetten op een voorlopig niet bepaalde datum.

ROESELARE: De Pub langs de Sint-Alfonsusstraat annuleert hun St. Patrick’s weekend van 14 tot en met 17 maart.

ROESELARE: Pand46 aan het Stationsplein schrapt naar aanleiding van het coronavirus vanaf vrijdag 13 maart tot en met 31 maart alle openingsmomenten van de ontmoetingsruimtes.

ROESELARE: Hogeschool VIVES zet de lessen zo goed als volledig stop op alle campussen en dus ook in de Wilgenstraat. De hogeschool schakelt over op onderwijs op afstand. VIVES beschikt daartoe over uitgebreide expertise. In enkele uitzonderlijke gevallen, zoals bij labs en praktijklessen, is dit echter niet zomaar mogelijk. VIVES zal deze in zo veilig mogelijke omstandigheden organiseren, rekening houdend met de voorwaarden van de bevoegde instanties. Bij ontmoetingen in gesloten ruimtes wordt een afstand van minstens één meter bewaard.

ROESELARE: Wielerclub Wheels in Action schrapt de Jempi Monseré Heuvelklassieker op zaterdag 14 en zondag 15 maart.

ROESELARE: Schuttersvereniging Sint-Michiel sluit hun schietstand voor een periode van twee weken. Ook de paalshoot en het clubfeest gaan niet door.

ROESELARE: Buurtsport Roeselare laat weten dat alle buurtsportactiviteiten worden geannuleerd vanaf morgen tot en met 31 maart tot nader bericht.

ROESELARE: De Lokaalmarkt in de Sint-Amandskerk gaat door op vrijdag 13 maart. Wel sluit de organisatie de bar en het kinderatelier. Voor de boeren wordt desinfecterende zeep voorzien en ze worden geadviseerd om handschoenen te dragen.

ROESELARE: De organisatoren van de West-Vlaamse Plantendag op 21 maart in het VABI hebben lange tijd gehoopt dat ze als outdoor event niet zouden moeten annuleren. Maar uiteindelijk waren ze door de verscherpte maatregelen toch genoodzaakt om hun event te schrappen.

IZEGEM: De Megafuif van KSA in het JOC op zaterdag 14 maart gaat niet door.

IZEGEM: De Filou Classic, waarbij een reeks wandel- en fietstochten op het programma stonden, is een jaartje uitgesteld. Die ging normaal doorgaan op 22 maart.

IZEGEM: De Regionale Fuif van KLJ West-Vlaanderen die op zaterdag 28 maart in zaal ISO zou plaatsvinden is geannuleerd.

IZEGEM: De Zuid-West-Vlaamse afdeling van de Vlaamse Vasteplantenvereniging laat weten dat de lezing van vrijdagavond in cultuurhuis De Leest over bijenplanten niet doorgaat. Alle andere activiteiten van de VVPV zijn tot nader activiteit opgeschort.

IZEGEM: De scampi-avond van de Izegems Handbalclub van komend weekend is afgelast. Net als de pastakaarting van N-VA Izegem.

IZEGEM: voetbalclub KFC Mandel United annuleert op vraag van Voetbal Vlaanderen alle wedstrijden en trainingen.

INGELMUNSTER: De Handelsbeurs die op 21 en 22 maart in een tent op het Marktplein zou plaatsvinden is uitgesteld tot 10 en 11 oktober. Alle standhouders werden telefonisch gecontacteerd en ontvangen ook een e-mail met alle praktische info.

INGELMUNSTER: ook een reeks kleinere activiteiten is geannuleerd. Het gaat om een lezing over prostaat op 12 maart, het concert van blaasorkest Alpenroos op 13 en 14 maart, de opendeurdag van alle Ingelmunsterse scholen en buitenschoolse kinderopvang Villa Max op 14 maart, de voorstellingen van kindertheater Prins Piet Lut van Liliput van toneelgroep Taptoni, de leerlingenauditie van Art’Iz op 19 maart, de zitdag van de federale pensioendienst op 20 maart en het concert ‘Van Passie naar Hoop’ op 22 maart. Het bestuur van de Aviflorastappers en AVI komt zo snel mogelijk bijeen om een beslissing te nemen over de Aviflorawandeltocht op 17 maart en de Brigandsloop op 28 maart. Updates zijn te volgen via https://www.ingelmunster.be/coronavirus.

ARDOOIE: Okra Koolskamp schrapt hun jaarlijkse clubkaarting. De fruitkaarting die voorzien was op 20 maart, schuift op naar 5 juni.

ARDOOIE: Basisschool De Horizon stelt hun eetfestijn van 14 maart uit naar een latere datum.

LENDELEDE: De Gezinsbond laat weten dat de tweedehandsbeurs die op zaterdag 14 maart zou doorgaan niet plaatsvindt. Ook het GOSA Lentefeest op maandag 16 maart gaat niet door.

LENDELEDE: De gemeentelijke zwerfvuilactie van nu zaterdag 14 maart is geannuleerd.

LEDEGEM: primeurtocht van wandelclub ‘t Wandelvoetje op zaterdag 14 maart is afgelast.

STADEN: De Lentereceptie voor de Stadenaars aan het het AC/DC, die gepland stond op 22 maart, wordt geschrapt.

STADEN: De gemeenteraad van 26 maart zal achter gesloten deuren plaatsvinden. Al is de raad zoals gewoonlijk wel te volgen via Facebook Live.

STADEN: De grote modehappening in het SWOK op 13 maart, een gezamenlijk initiatief van Femma, Femmaly, De Liberale Vrouwen, Markant en Ferm, is geannuleerd.

STADEN: Nog in het SWOK was er op zondag 15 maart een eetfestijn met kip aan het spit gepland in het kader van de verbroedering tussen Staden (B) en Staden (D). Ook die activiteit wordt geschrapt.

HOOGLEDE: De zwerfvuilactie van het voorjaar, waarbij zestien verenigingen en buurtcomités samen op pad trekken voor een grote lenteschoonmaak in de gemeente, blijft plaatsvinden. De receptie voor de vrijwilligers met soep en broodjes na afloop in sporthal Ogierlande daarentegen, wordt geschrapt.

HOOGLEDE: Het Fairtrade ontbijt voor nieuwe inwoners dat op zondag 15 maart zou plaatsvinden in de Oude Melkerij wordt afgelast.

HOOGLEDE: Op zaterdag 14 maart was er een Best(s)ellers-fuif gepland in het cafetaria van de sporthal van Gits. De fuif, waarbij de favoriete plaatjes van de bestellers van het cafetaria gedraaid zouden worden, is afgelast.

HOOGLEDE: Alle geplande competitie- en bekerwedstrijden volleybal in Sporthal Ogierlande zijn afgelast tot en met 20 april.

HOOGLEDE: Alle jeugd- en amateur voetbalwedstrijden en trainingen van zowel veldvoetbal, futsal en minivoetbal zijn geschrapt tot en met 31 maart.

HOOGLEDE: Het zwembad van Dominiek Savio in de Koolskampstraat sluit tot zeker tot 20 april

LICHTERVELDE: De pastorale eenheid Sint-Margareta laat weten dat de catecheselessen voor vormelingen op 14 maart in de St.-Aldegondiskerk van Zwevezele, met na de avondmis aansluitend een aperitiefstop ten voordele van Broederlijk Delen gaan niet door. Ook de solidaire maaltijd in de Turfhauwe op zondag 22 maart wordt afgelast, net als het abdijbezoek aan Averbode op 24 maart in samenwerking met Okra en Samana. Ook de bedevaart naar Oostakker met St.-Henricus op 25 maart gaat niet door.

LICHTERVELDE: Het tweejaarlijkse kleuterfeest van basisschool ‘t Vlot dat op dinsdag 17 en woensdag 18 maart in OC De Schouw zou plaatsvinden is geschrapt.

LICHTERVELDE: Het eetfestijn van de ouderraad van basisschool Het Beverbos, dat op 22 maart gepland was, wordt afgelast. Wie reeds betaalde krijgt het volledige bedrag terug.

LICHTERVELDE: De tweedehandsbeurs van de Gezinsbond van aanstaande zaterdag in OC De Schouw gaat wel nog steeds door. Ook de geplande optredens van Café Theater van vzw De Zwaan blijven plaats vinden.

SLYPSKAPELLE: de spaghettiavond van N-VA Moorslede op zaterdag 21 maart in zaal Sint-Jozef in Slypskapelle is afgelast

DADIZELE: de allereerste editie van de Short Rally Moorslede op zondag 22 maart is afgelast

MOORSLEDE: wandelclub Velodroomvrienden annuleren op zaterdag 28 maart de Pater Lievenstocht