Afgedankte bedden AZ Delta krijgen dankzij Patrick tweede leven in de Filipijnen CDR

11 juni 2020

De verhuis van AZ Delta naar de nieuwe hoofdcampus in Rumbeke is nog volop bezig, maar tussen alle verhuiswagens dook de voorbije dagen ook de vrachtwagen van Ledegemnaar Patrick Haghedooren, die zich al jaren inzet voor de Filipijnen, op. “De voorbije dagen mocht ik hier al 42 elektrische ziekenhuisbedden en matrassen ophalen en misschien volgen er de komende weken nog wel spullen”, vertelt Patrick. “Die zal ik eind september verschepen naar de Filipijnen, waar ze gedoneerd zullen worden aan publieke ziekenhuizen. Ik apprecieer het enorm dat AZ Delta mij de kans geeft dit medisch materiaal een tweede leven te geven in het buitenland in plaats van alles gewoon af te schrijven. Daarnaast ben ik ook mijn kompanen dankbaar die me steeds helpen. Dankzij hen heb ik de voorbije jaren al negentig containers vol hulpgoederen naar de Filipijnen kunnen versturen.”