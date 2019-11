Advocaten drifters Poco Loco vragen vrijspraak: “Dossier hangt met haken en ogen aan elkaar” Hans Verbeke

04 november 2019

10u52 0 Roeselare Omdat uit het dossier niet blijkt wanneer precies er gedrift werd op de rotonde aan Poco Loco in Roeselare, rekenen twee vermeende drifters er op dat ze straks worden vrijgesproken. Eerder ontkenden ze dat zij het waren die achter het stuur zaten. “Als de rechtbank wil weten wie het dan wel was, moeten we minstens weten wanneer precies de feiten gepleegd werden”, klinkt het bij de advocaten.

Net na nieuwjaar verschenen op sociale media een aantal filmpjes waarin enkele snelle en dure wagens aan het driften waren op de rotonde aan het snackbedrijf Poco Loco in Roeselare. Ze leidden tot verontwaardiging bij politie en gerecht. Op sociale media werden de drifters enerzijds bewierookt omwille van hun rijkunsten en anderzijds met de grond gelijk gemaakt wegens onverantwoord rijgedrag. De drie eigenaars van de betrokken voertuigen werden gedagvaard voor de politierechtbank. Daar verklaarden ze eerder dit jaar dat niet zij achter het stuur zaten én bovendien ook niet konden zeggen wie het dan wel was. De rechter verplichtte hen prompt om vandaag, maandag 4 november, uitsluitsel te geven over de identiteit van de betrokken bestuurders.

Advocaat met vakantie

Eén van de beklaagden is de 29-jarige Thomas T. uit Roeselare, in een ver verleden nog slachtoffer van een homejacking in zijn ouderlijke woning maar vooral gekend als de eigenaar/bestuurder van een paarse Porsche GT3 die al eerste opdook in een driftfilmpje. De wagen liep in juli van dit jaar zware schade op tijdens een ongeval op het kruispunt van de Rijksweg en de Meensesteenweg in Roeselare, naar verluidt tijdens een straatrace. T. speelde een maand eerder ook z’n rijbewijs kwijt nadat hij betrapt was op driften aan het station in Roeselare.

Er werd dus extra uitgekeken naar de komst van T. in de politierechtbank maar de man en zijn advocaat stuurden hun kat. Reden: de advocaat is met vakantie. De rechter kon dat allerminst appreciëren. “De datum van deze zitting staat al lang vast”, sprak hij tegen een collega-advocate die uitstel kwam vragen. De rechter wilde aanvankelijk de zaak toch behandelen, maar besloot dan toch het dossier uit te stellen, naar 18 november, in aanwezigheid van de beklaagde.

“Dossier hangt met haken en ogen aan elkaar”

Frédéric Busschaert en Thomas Vandemeulebroucke, de advocaten die wél opdaagden voor hun respectievelijke cliënten Thomas L. (33) uit Roeselare en Laurent M. (28) te verdedigen, vroegen onomwonden de vrijspraak. “Het dossier hangt met haken en ogen aan elkaar”, zegt Busschaert. “Men heeft getracht dit recht te trekken maar dat is niet gelukt. De sociale druk om snel te dagvaarden, heeft geleid tot een onbehoorlijk dossier.”

Vandemeulebroucke springt bij. “In de eerste dagvaarding stond dat de feiten zich voordeden op 14 januari 2019 maar dat is onmogelijk én bovendien enkel de dag waarop het filmpje opdook op sociale media. Daarom vroegen wij een nieuwe dagvaarding, met exacte aanduiding. Die kwam er ook, maar in die dagvaarding is sprake van een periode met ruime tijdsvork waarin de feiten zich zouden hebben voorgedaan. Dat is ongehoord.”

Verjaard of niet?

Hamvraag volgens de twee advocaten is bovendien of de feiten al dan niet verjaard zijn. “Half februari vorig jaar werd een wetswijziging van kracht waardoor de verjaringstermijn voor bepaalde inbreuken herleid is van twee naar één jaar. In dit dossier is dat cruciaal. Vermits door het openbaar ministerie niet wordt aangegeven wanneer precies de feiten zich voordeden, zijn de rechten van verdediging geschonden. Daarom vraag ik met overtuiging de vrijspraak. De rechter velt vonnis op 2 december.