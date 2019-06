Advocaat kritisch na arrestatie 8 dealers: “Druggebruikers krijgen geen gepaste hulp in regio” Lieven Samyn

21 juni 2019

14u28 28 Roeselare Bij huiszoekingen in Roeselare, Izegem, Ardooie en Staden zijn in totaal acht vermeende drugsdealers opgepakt en aangehouden. Bij de huiszoekingen zijn kilo’s cocaïne, cannabis en xtc en grote sommen geld gevonden. Een 49-jarige man uit Roeselare en een 30-jarige vrouw uit Staden worden aanzien als de hoofddealers. “Er belanden te veel druggebruikers in de criminaliteit, omdat ze in geldnood verkeren. Zij krijgen geen gepaste hulp”, vindt advocaat Filip De Reuse.

Het onderzoek naar de drugsdealers startte halfweg februari toen de vader van een meisje vaststelde dat zijn dochter gebruikte en het spul wellicht van een vriend kreeg. De recherche van de lokale politiezone Riho slaagde er onder meer via telefoontaps in een netwerk van drugsdealers uit de Roeselaarse regio in kaart te brengen. Vorige week volgden een 20-tal gelijktijdige huiszoekingen en vlogen acht verdachten de cel in. Eén van hen is ondertussen door de raadkamer onder voorwaarden vrijgelaten, de rest blijft minstens een maand langer in de cel. Het gaat om twee vermeende hoofddealers en vijf subdealers uit Ardooie, Roeselare en Izegem. Opvallend: recent bleek uit politiecijfers dat het aantal pv’s voor drugsgerelateerde feiten in 2018 was gedaald van 618 naar 386. Kleine nuance: strenge controles op fuiven uit 2017 werden niet meer in 2018 georganiseerd.

Te weinig hulp

Advocaat Filip De Reuse, die een van de verdachten verdedigt, staat al jarenlang drugsgebruikers en –dealers bij en legt de vinger op de wonde. “Het aantal druggebruikers in de Roeselaarse regio dat in de criminaliteit belandt op zoek naar geld blijft hoog. Maar zij krijgen geen gepaste hulp. Ik vind het niet normaal dat een centrumstad als Roeselare niet inzet op residentiële opvang van drugsverslaafden. Nu is er enkel ambulante begeleiding in Kompas in de Jules Lagaelaan en MSOC in de Meensesteenweg. Maar om bij het Kompas binnen te geraken moet je een wachtlijst van één jaar uitzweten. Er zijn gewoon meer hulpverleners en straathoekwerkers nodig. Drugsverslaafden belanden in het gerechtelijk circuit, maar krijgen te weinig hulp om eruit te geraken. In de gevangenis in Ieper zijn nog geen 2 voltijdse werkkrachten beschikbaar op de psycho-sociale dienst voor 114 gedetineerden.”

Interventie

Burgemeester Kris Declercq is niet opgezet met de kritiek dat het stadsbestuur de kop in het zand steekt wat de drugsproblematiek betreft. “Sinds ik burgemeester werd, hebben we de strijd tegen drugshandel opgedreven”, zegt hij. “Er geldt op dat vlak een nultolerantie en de politiezone kreeg de middelen om een sterke drugssectie uit te bouwen. Patrouilles en flexteams dragen hun steentje bij. Dat er nu opnieuw een drugsbende is opgepakt, betekent dat dit vruchten afwerpt. Maar de stad zet ook in op hulpverlening. Er is een vroeginterventieproject ’t Cirquit+ gericht op scholen, ondersteuning voor jongeren via TeJo, ondersteuning van zwangere drugsverslaafde ouders en kinderen via Dodo, het MSOC in Park Vandewalle en er zijn preventieve acties voor schoolgaande jeugd en leerkrachten. Ik zal bij de hogere overheden aan de alarmbel blijven trekken om meer middelen in de strijd tegen drugs naar Roeselare te laten vloeien, want dat kan inderdaad nog beter.”

Onbetaalbaar

De directeur van het drugsopvangcentrum Kompas in Kortrijk Jan Theuwen vindt niet dat er in Roeselare nood is aan residentiële opvangplaatsen voor drugsverslaafden. “Dat is niet betaalbaar”, vindt hij. “Het is wél zo dat er meer middelen nodig zijn om de ambulante werking vlotter te laten verlopen.”