Adeline Temmerman pakt Vlaams zilver op 800m : “De goeie trainingen zorgen voor mooie resultaten” Gunther Dekie

19 september 2020

21u58 0 Roeselare AV Roeselare heeft het heel goed gedaan op het Vlaams kampioenschap voor cadetten en scholieren. Met Leandro Tallieu (brons in het hinkstapspringen) en Jerome Kindt (zilver op de 1500m) vielen twee cadetten in de prijzen. Adeline Temmerman zorgde met zilver op de 800m ook voor een medaille bij de scholieren. “Deze medaille schenkt me veel voldoening,” klinkt het bij de Rumbeekse.

“Ik had de derde tijd van alle deelneemsters achter mijn naam staan, dus ik wist dat ik kans maakte op een medaille”, zegt ze. “Ik heb de wedstrijd dan ook zelf in handen genomen om te vermijden dat het een tactisch steekspel zou worden.” Die aanpak loonde want finaal moest de AVR-atlete enkel de Lebbeekse Elena Kluskens voorlaten. “Haar tweelingszus Jana liet ik wel achter me en zo werd ik tweede in een tijd van 2.17.71. Tot voor kort leek het me onmogelijk om de zusjes Kluskens te kloppen, maar de laatste tijd merk ik dat ik er toch mee kan concurreren en dat geeft wel een goed gevoel. Voor een wedstrijd ben ik best wel wat bezig met de tegenstand, maar ik probeer me niet te laten intimideren en toch voldoende in mezelf te geloven,” gaat ze verder.

Sponsor

“Het jaar 2020 was echt het vreemdste atletiekjaar ooit, want na het winterseizoen viel alles compleet stil. Ik ben wel altijd blijven trainen, ook al had ik geen concreet doel voor ogen. Mijn trainers, Evy Pieters en Thijs Vandermeersch, zorgden soms voor een wedstrijdsimulatie om me alert te houden en dat was wel leuk. Dit jaar kreeg ik ook voor het eerst een sponsor. Runningcenter Hulste heeft me opgemerkt en wil in me investeren. Dat is voor mij toch heel speciaal.”

Zus Estelle

Adeline Temmerman startte met atletiek toen ze in het eerste leerjaar zat. “Ik volgde mijn oudere zus Estelle en sloot me toen aan bij AV Roeselare. Aanvankelijk combineerde ik atletiek met ballet, maar dat werd op den duur zwaar en ik ben me volledig op atletiek gaan focussen. Ik ben vanaf mijn eerste jaar telkens provinciaal kampioene veldlopen geworden en daar ben ik toch wel trots op. Ik word goed begeleid en ik zie er nooit tegenop om te trainen. Die twee zaken samen zorgen ervoor dat de resultaten volgen en dat ik erop vooruitga”, besluit de 15-jarige specialiste van de 800m en de 1500m.