ACV stuurt bouwplannen bij na protest: “Nu hebben alle Roeselarenaars een nieuw parkje” Redactie

08 november 2019

17u25 0 Roeselare Na stevig protest door burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare, stuurt het ACV de bouwplannen voor een nieuw kantoorgebouw in de Henri Horriestraat bij. De centrale groenzone met oude, waardevolle bomen blijft grotendeels behouden. Zo krijgen de Roeselarenaars een nieuw parkje dat toegankelijk zal zijn via De Munt en de H. Horriestraat. “We hopen dat ons project nog dit jaar groen licht krijgt van het stadsbestuur”, zegt voorzitter Wim David van het ACV West-Vlaanderen. “Dit is een modelproject voor Roeselare geworden’, reageert Meer Bomen in Roeselare tevreden.

Begin dit jaar stak een storm van protest op toen het ACV een aanvraag indiende om de gebouwen in de H. Horriestraat, inclusief café De Nieuwe Gilde, te slopen en te vervangen door een nieuwbouw met ondergrondse parkeergarage centraal op het perceel. Het burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare vond het niet kunnen dat de nieuwbouw in de restanten van een oude Engelse landschapstuin zou verrijzen en dat hiervoor zeventien bomen, waarvan sommige meer dan honderd jaar oud en waaronder beuken met een stamomvang van 3,60 meter, zouden moeten sneuvelen. Ze riepen de Roeselarenaars op om massaal bezwaar aan te tekenen.

Compromis

Uiteindelijk kreeg het ACV een njet van het stadsbestuur. “Het plan dat in overleg met de stad was opgemaakt, werd plots volledig onderuit gehaald. Het was terug naar af. Zuur, zeker omdat de stad het ontwerp voor een groot stuk gestuurd had. Maar blijkbaar heeft de stad meer aan de bewoners van De Munt gedacht dan aan het algemeen belang. We zaten met de handen in het haar, want we wilden echt op onze site blijven”, blikt provinciaal voorzitter Wim David terug.

ACV ging daarop met Meer Bomen in Roeselare en de stad rond de tafel zitten. “We waren nooit tegen het project van het ACV, maar wilden handelen in het algemeen belang en de plannen optimaliseren”, verduidelijken Gene Vangampelaere en Bart Declerck van Meer Bomen in Roeselare. “We hebben constructieve gesprekken gevoerd en het eindresultaat is voor alle partijen en voor alle Roeselarenaars, ook de toekomstige generaties, een positief verhaal”, vult Guido Schaubroeck aan. “Wij zijn tevreden met het compromis. Het nieuwe plan wordt een unieke kans voor een stad die kampt met een gebrek aan groen.”

Nieuwe bomen

Het concept voor het kantoorgebouw blijft ongeveer gelijk, alleen schuift het op richting De Munt. “Daardoor wordt de ondergrondse parking een pak kleiner, maar dat is geen probleem aangezien we qua mobiliteit volop inzetten op openbaar vervoer en randparkings”, verzekert Wim. “Daardoor kan ook de centrale groene zone grotendeels bewaard worden, waardoor we op het einde van de rit een fantastisch kantoor zullen hebben dat op zich al een voorbeeld van duurzaamheid wordt en dat bovendien ingeplant wordt in een groene long.”

Beide partijen hebben wat water bij de wijn moeten doen, maar het eindresultaat wordt een rustig parkje van 1.900 vierkante meter Hubert Davidts, Meer Bomen in Roeselare

De beschadigde bomen worden verwijderd en in het middenplein worden nog twee bomen gekapt, maar er worden wel zeven nieuwe hoogstammige bomen aangeplant. “Beide partijen hebben wat water bij de wijn moeten doen, maar het eindresultaat wordt een rustig parkje van 1.900 vierkante meter, met een wandel- en een fietspad”, zegt Hubert Davidts van het burgerinitiatief. “Er is al werk gemaakt van een beheersplan voor de komende twintig jaar en ook tijdens de bouwwerken worden de bomen beschermd.”

Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 29 november. Eens de vergunningen binnen zijn, zal het nog drie jaar duren voor de nieuwbouw af is.