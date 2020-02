Actiecomité Leefbaar Schiervelde zamelt 160 bezwaren in tegen Jumbo: “Een duidelijke afwijzing door het overgrote deel van de wijk”

Charlotte Degezelle

05 februari 2020

19u45 7 Roeselare In één week zamelde het actiecomité Leefbaar Schiervelde 160 individuele bezwaarschriften in tegen de komt van de Nederlandse prijzenbreker Jumbo naar de Diksmuidsesteenweg. Die gaven ze woensdagavond af aan burgemeester Kris Declercq en schepen Tom Vandenkendelaere ( beiden CD&V). Niet alleen zijn ze tegen de komst van een Jumbo, maar tegen eender welk winkelcentrum.

De plannen van de Nederlandse supermarktketen Jumbo om hun eerste West-Vlaamse filiaal in Roeselare te openen, leidt niet tot algemeen gejuich in de Rodenbachstad. Vooral de buurtbewoners van de leegstaande site van drukkerij Crea Printing Industries, waar Jumbo de vestiging wil openen, maken zich zorgen en trokken ten strijde. Niet alleen tegen de komst van Jumbo, maar tegen eender welk winkelcentrum op de Creasite. Ze willen de leefbaarheid van de Schierveldewijk bewaren.

Bezwaren

Actiecomité Leefbaar Schiervelde stelde een bezwaarschrift van negen pagina’s op. De voornaamste bezorgdheden zijn toename van sluipverkeer, een oververzadiging van de Diksmuidsesteenweg, parkeeroverlast, een sterke toename van CO2- en andere uitstoot en wateroverlast door het verdwijnen van een buffer door de bouw van de nieuwe winkel. Verder ook de verdwijning van bomen en een poel zonder kwalitatieve compensatie, lawaaihinder voor de buren door leveringen, een overaanbod aan supermarkten, waarbij een extra speler nog meer druk legt op de lokale middenstand en tot slot vreest het actiecomité de langetermijnplannen van de ontwikkelaar, die rond Jumbo een volledig commercieel centrum wil realiseren.

Duidelijk signaal

De voorbije week trokken de actievoerders met hun bezwaarschrift door de wijk, die goed is voor tweehonderd woningen. Ze vonden er veel medestanders. Dat werd duidelijk toen Erwin Ureel, Ricky Arteel en Stijn Verschoten woensdagavond met de bezwaarschriften naar het stadhuis trokken. “We kunnen 160 bezwaarschriften afgeven, drie keer zoveel als we verwacht hadden. Daarbij komt dat we niet eens heel de week op pad konden en meerdere straten of straatdelen moesten overslaan, wegens tijdsgebrek. Ongeveer een derde van de wijk konden we niet bezoeken, maar van wie we bezochten tekende 85 procent een bezwaarschrift. Deze bezwaren tonen dus duidelijk aan dat het overgrote deel van de wijk de plannen afwijst. Bovendien hebben we ook nog weet van andere partijen uit de middenstand die bezwaar zouden indienen.”

Burgemeester Declercq kon door de procedure niet veel kwijt. “Maar we waarderen het dat jullie je mening komen geven. We hebben nu tijd tot 6 april om een beslissing te nemen. We zullen deze bezwaarschriften meenemen, net als de mobiliteit en de economische wenselijkheid.”