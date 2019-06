Acht maanden cel voor papa die kinderen liet stelen Alexander Haezebrouck

26 juni 2019

17u23 0 Roeselare Een vader uit Roeselare is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden omdat hij in september en oktober vorig jaar verschillende inbraken en diefstallen pleegde. Hij zette daarbij telkens zijn minderjarige zonen in.

Het gezin kon geïdentificeerd worden nadat ze gezien werden op camerabeelden. Doordat ze telkens dezelfde methode hadden, konden ze gelinkt worden aan nog andere diefstallen. Zo sloegen ze toe in Bistro Nouvelle en in grootwarenhuis Aldi in Roeselare. De vader schakelde telkens zijn minderjarige zonen in om mee de diefstallen te plegen. Ze gingen er vandoor met cash geld en zes laptops. Naast de celstraf moet vader Erik T. ook nog een geldboete van 400 euro betalen. De zonen moesten zich eerder al verantwoorden voor de jeugdrechter.