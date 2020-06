Acht maanden cel voor diefstal gsm en niet-essentiële verplaatsing Alexander Haezebrouck

23 juni 2020

17u38 0 Roeselare Een 24-jarige jongeman uit Roeselare is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden omdat hij in volle lockdown een gsm heeft gestolen. Hij spoorde daarvoor samen met een minderjarige speciaal naar het station van Sint-Niklaas, duidelijk een niet-essentiële verplaatsing.

De 24-jarige Roeselarenaar had samen met de minderjarige en de kopers van de gsm afgesproken aan het station van Sint-Niklaas. Toen ze het geld gekregen hadden, zeiden ze dat ze het eerst zouden natellen voor ze het toestel gaven. Maar ze liepen weg en sprongen in de trein. De politie kon beide jongemannen onderscheppen op de trein, het geld hadden ze verstopt in de wagon.

De Roeselarenaar liep eerder al veroordelingen op, maar volgens zijn advocaat omdat hij zich laat meeslepen door foute vrienden. Zo zou de diefstal ook een idee geweest zijn van zijn minderjarige vriend. De jongeman is nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden.