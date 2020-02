Acht jaar cel voor brutale verkrachting 52-jarige vrouw in haar eigen woning Alexander Haezebrouck

26 februari 2020

15u39 3 Roeselare Een 32-jarige man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar voor de brutale verkrachting van een 52-jarige vrouw in Roeselare in 2013. De man werd geïdentificeerd aan de hand van zijn DNA.

De 52-jarige vrouw kwam ’s avonds op 7 augustus thuis toen ze plots langs achter benaderd werd. De dader drukte een wapen tegen het achterhoofd van de vrouw en beval haar naar binnen te gaan. Eens binnen, dwong hij haar naar de slaapkamer te gaan, waar ze haar kledij moest uittrekken. De man was gewapend met een springwapen en een handvuurwapen. Hij had ook een kous over zijn hoofd getrokken. “In de slaapkamer nam de man een wit poeder op, vermoedelijk cocaïne”, zei de openbare aanklager. “Hij verkrachtte haar uiteindelijk vier keer erg brutaal. Ze moest hem ook oraal bevredigen. Pas rond zes uur ’s morgens verliet de man de woning van de vrouw in het centrum van Roeselare.” Ze belde meteen daarna in paniek haar OCMW-assistente. “Een dokter die haar kort na de feiten onderzocht, stelde krabletsels, blauwe plekken en wonden vast. “Na zeven jaar hebben die feiten nog elke dag invloed op de vrouw”, pleitte haar advocate. “Ze neemt sindsdien medicatie en is ook verhuisd. In het huis waar ze woonde had ze te veel slechte herinneringen. Ze was ook bang dat de man haar opnieuw zou komen opzoeken.”

Opgepakt in Spanje

Lange tijd was van de man geen enkel spoor, tot er plots een DNA-match was. De man is ondertussen opgepakt in Spanje en zit daar een gevangenisstraf van 13 jaar uit, ook voor verkrachtingen en zware zedenfeiten. Hij was niet aanwezig in de rechtbank. Na het pleidooi deed de rechter meteen uitspraak. Opvallend, het openbaar ministerie vroeg vijf jaar gevangenisstraf voor de man. De rechter lapte daar meteen nog eens drie jaar bij en veroordeelde hem tot een effectieve gevangenisstraf van acht jaar. Er werd ook een onmiddellijke aanhouding bevolen eens de man vrij komt in Spanje omdat het gevaar dreigt dat de man zal vluchten. Naast de gevangenisstraf is de man ook ontzet uit zijn rechten voor de periode van 10 jaar. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van zo’n 5.000 euro betalen.