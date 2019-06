Acht drugsdealers aangehouden na huiszoekingen in Roeselaarse regio Lieven Samyn

21 juni 2019

14u28 0 Roeselare Bij huiszoekingen in Roeselare, Izegem, Ardooie en Staden zijn in totaal acht vermeende drugsdealers opgepakt en aangehouden. Bij de huiszoekingen zijn kilo’s cocaïne, cannabis en xtc en grote sommen cash geld gevonden. Een 49-jarige man uit Roeselare en een 30-jarige vrouw uit Staden worden aanzien als de hoofddealers, de rest als subdealers.

Het onderzoek naar de drugsdealers startte halfweg februari. De recherche van de lokale politiezone Riho slaagde er onder meer via telefoontaps in een netwerk van drugsdealers uit de Roeselaarse regio in kaart te brengen. Vorige week volgden een 20-tal gelijktijdige huiszoekingen en vlogen acht verdachten de cel in. Eén van hen is ondertussen door de raadkamer onder voorwaarden vrijgelaten, de rest blijft minstens een maand langer in de cel. Het gaat om twee vermeende hoofddealers en vijf subdealers uit Ardooie, Roeselare en Izegem. Kilo’s cocaïne, cannabis en xtc zijn in beslag genomen, net als grote sommen cash geld. De speurders vonden ook materiaal om een cannabisplantage op te zetten. Verder onderzoek zal het precieze aandeel van de betrokkenen in kaart moeten brengen.