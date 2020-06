Acht agenten en parket vragen buiten vervolgingstelling voor buitensporig politiegeweld na dood Lamine (27) LSI

Bron: LSI 0 Roeselare Het Kortrijkse parket vraagt aan de raadkamer om 8 agenten van de politiezone Riho buiten vervolging te stellen voor de verdenking van buitensporig politiegeweld bij de arrestatie van Lamine Bangoura (27) uit Roeselare. De twintiger stierf begin mei 2018 tijdens een hardhandige uithuiszetting. De familie van het slachtoffer wil de agenten op een proces voor de rechtbank zien verschijnen. Eind juni velt de raadkamer daarover een oordeel.

Lamine Bangoura, een ex-jeugdvoetballer van Club Brugge, betaalde al maanden de huur voor zijn woning in de Mezenstraat in Roeselare niet. Op bevel van de vrederechter moest hij uit het huis gezet worden. De deurwaarder riep daarvoor op 7 mei 2018 de hulp van de politie in. Toen Lamine zich hevig bleef verzetten en hysterisch reageerde, grepen de agenten in en overmeesterden hem. Plots begaf het hart van de man.

Verstikking

Zijn dood zorgde in Roeselare voor heel wat opschudding en leidde zelfs tot een mars met een bekogeling van het politiekantoor. De familie van Lamine was en is nog altijd overtuigd dat hij gestorven is door ongeoorloofd politiegeweld. “Hij is gestorven door verstikking”, aldus hun advocaat Tom Noyez. “Zijn borst kon niet meer op en neer gaan omdat agenten op hem gingen zitten en spanbanden rond de borstkas bonden. Volgens mij waren er andere manieren om hem in bedwang te houden. Het doet denken aan wat nu in Amerika met George Floyd is gebeurd.” De familie wil dat de 8 agenten zich voor de rechter moeten verantwoorden voor onvrijwillige doodslag en slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.

Agenten vrijuit

Uit het verslag van twee wetsdokter bleek een combinatie van de geagiteerde toestand van Lamine en drukkend geweld door de politie om hem te overmeesteren aan de oorzaak van zijn dood te liggen. Op zijn lichaam waren kneuzingen maar geen bewijzen van slagen te vinden. “Het onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat er geen enkele sprake was van buitensporig politiegeweld”, aldus advocaat Thomas Vandemeulebroucke, die één van de agenten verdedigt. “Alle agenten zijn urenlang ondervraagd. Van elkaar indekken, zoals de familie van Lamine beweert, is geen sprake. Die agenten zijn integere mensen van vlees en bloed die al 2 jaar slapeloze nachten aan het incident hebben overgehouden. Zij betreuren wel degelijk de dood van Lamine maar er kan hen niets verweten worden.” Dat is ook het oordeel van het Kortrijkse parket dat de buiten vervolgingstelling vraagt. De raadkamer beslist op 26 juni of het al dan niet tot een proces zal komen.