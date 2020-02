Accent Business Park gaat voortaan door het leven als Westwing Park: “Met de bouw van de 57 meter hoge kantoortoren geven we het totale businesspark een upgrade van economy naar business” Charlotte Degezelle

04 februari 2020

19u39 5 Roeselare Accent Business Park schakelt een versnelling hoger en grijpt de bouw van de eerder aangekondigde 57 meter hoge kantoortoren en het parkeergebouw aan om het integrale businesspark aan de E403 een upgrade te geven. Er wordt werk gemaakt van een nieuw circulatieplan, een uitbreiding van het dienstenaanbod op het park en bovenal een nieuwe naam: Westwing Park.

Accent Business Park is een verhaal waar al 20 jaar aan geschreven wordt. Aan de vooravond van de allerlaatste bouwfase, die een 57 meter hoge kantoortoren en een parkeergebouw omhelst en die na de zomer wordt opgestart, is het tijd voor niet alleen een nieuw hoofdstuk dat een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een een nieuwe website maar ook een nieuwe titel omvat. Het Accent Business Park wordt omgedoopt tot het Westwing Park. “Na jarenlange investeringen in het merk ‘Accent Business Park’ was een naamswijziging niet evident”, vertelt Joris Claeys van Cenini Holding. “Maar Accent Business Park bleef een verwarrende naam. Quasi wekelijks krijgen we nog telefoontjes van mensen die op zoek zijn naar een job terwijl we met dat specifieke interimkantoren niets te maken hebben. Met Westwing Park onderstrepen we onze positie als de meest strategische kantorenlocatie van West-Vlaanderen, we overvleugelen als het ware provincie. De nieuwe stijl tilt alles naar een niveau hoger, een upgrade van economy naar business, wat ook onze residenten ten goede komt. De komende weken en maanden rollen we die nieuwe naam en huisstijl uit.”

Gelijktijdig met de bouw van de kantoortoren en het parkeergebouw, die zo’n drie jaar in beslag zal nemen en de creatie van 493 parkeerplaatsen met zich meebrengt, krijgt ook de totale site een upgrade. In eerste instantie door de circulatie te vereenvoudigen. “Sommige bezoekers vinden vandaag hun weg op de site niet en parkeren dan maar lukraak. In de toekomst worden ze rechtstreeks het nieuwe parkeergebouw binnengeleid”, weet. “Ook het centrale middenplein wordt nu volledig afgewerkt, waarbij we de groen- en waterpartijen doortrekken tot aan de toren. Daar komt op termijn ook een halte van De Lijn, die het park zal verbinden met de nieuwe campus AZ Delta en het station van Roeselare.”

Voor de bedrijven die gevestigd zijn in Westwing Park, of er zich in de toekomst zullen vestigen, moet het businesspark ook meer en meer een gegeven zijn dat ze in de strijd kunnen gooien bij de zogenaamde ‘war for talent’. “De vestigingsplek van een bedrijf kan echt het verschil maken. Daarom beslisten wij om het gelijkvloers van de toren voorlopig te reserveren. We volgen de laatste trends op de voet en bekijken de mogelijkheden zoals flexibele vergaderzalen, horeca, douches, een lounge of een marktplaats om te lunchen. Dit is echter materie die continu evolueert en we gaan de komende maanden dan ook kijken met welke vragen de kopers en residenten naar ons toe komen. Door het gelijkvloers te reserveren houden we alle opties open.”

De Westwing Tower, zoals het te realiseren kantoorgebouw gedoopt werd, wordt de derde samenwerking op het park tussen projectontwikkelaar Steenoven en de familie Claeys. Het wordt het hoogste kantoorgebouw van Roeselare, met 14.500 vierkante meter aan kantoorruimte. “Momenteel werken er op het Accent Business Park meer dan duizend mensen in zo’n vijftig bedrijven. Toch is er een blijvende vraag naar bijkomende capaciteit. Westwing Tower wordt bovendien het eerste kantoorgebouw in West-Vlaanderen met een BREAAM Excellent-certificaat”, besluit Bart Vanderdonckt, CEO van Steenoven.