Abonnementen Sportoase automatisch verlengd na corona Valentijn Dumoulein

26 mei 2020

17u49 2 Roeselare Wie een abonnement heeft voor het zwembadcomplex of de fitness in sportcomplex Sportoase zal dat automatisch verlengd zien. Dat bevestigde sportschepen José Debels na een vraag van Filip Deforche van Vlaams Belang op de gemeenteraad.

Deforche wilde weten wat de financiële impact voor de stad was, nu Sportoase door de coronacrisis nog altijd niet mag opstarten. “En zijn er voorstellen voor een heropstart?”

“De financiële impact zal pas op het einde van dit boekjaar duidelijk zijn en we moeten op zijn minst wachten tot deze crisis voorbij is voor we daar een iets beter beeld van hebben”, zegt schepen Debels. “Er is alvast op de omstandigheden ingespeeld door het bouwkundig en technisch onderhoud nu al te doen, waardoor de jaarlijkse sluiting van het complex in september dit keer niet nodig zal zijn.“

Er is ook een plan van aanpak om het complex terug te openen. “Met onder andere vloerstickers, plexiglas en een speciale opleiding voor het personeel om met alle regels om te gaan”, gaat de schepen verder. Als stad betalen we ook een bedrag om de schoolgaande jeugd aan verminderd tarief daar te laten zwemmen en dat is nu verlengd. Hetzelfde geldt voor de abonnementen van bezoekers aan de fitnessclub en het zwembad. Dat lijkt ons ook maar billijk, gezien de omstandigheden.”