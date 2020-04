Aantal ingenomen bedden op intensieve AZ Delta stagneert, wel al 35 overlijdens VHS

14 april 2020

18u44 24 Roeselare Er is in het AZ Delta voorlopig geen gevaar voor een overbezetting van de bedden met COVID-patiënten op intensieve zorg. Zowat de helft is ingenomen, het cijfer stagneert. Sinds de uitbraak van de pandemie zijn in het fusieziekenhuis wel al 35 mensen gestorven aan het coronavirus.

Er is ook goed nieuws te melden vanuit het AZ Delta. Ongeveer de helft van het aantal medewerkers en artsen die besmet raakten (dat waren er 58 tot dusver) is intussen uitgeziekt en weer aan de slag. In totaal verblijven er nu 137 coronapatiënten in de verschillende campussen, het leeuwendeel daarvan in Roeselare. Daar stierven in de campus Wilgenstraat tijdens het paasweekend twee tachtigers. In Torhout bezweek een vrouw die diep in de negentig was, in Menen was er ook een corona-overlijden. Het aantal sterfgevallen door corona dikt daarmee aan tot 35, in het fusieziekenhuis.