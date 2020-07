Aantal coronapatiënten in AZ Delta stijgt verder CDR

22 juli 2020

18u58 0

Het aantal opnames van patiënten met Covid-19 neemt in AZ Delta verder toe. Net voor het weekend was er sprake van 21 patiënten, waarvan drie op de dienst intensieve zorgen. Vandaag gaat het al om 26 coronapatiënten, waarvan er zes op intensieve zorgen verblijven. Er is een tweede Covid-19-afdeling geopend. Zo’n afdeling biedt ruimte aan 24 patiënten.