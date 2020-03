Aantal coronapatiënten in AZ Delta gestegen van 11 naar 16 Alexander Haezebrouck

18 maart 2020

17u11 0 Roeselare Het aantal coronapatiënten in het AZ Delta is woensdag gestegen naar zestien. Gisteren waren het er nog elf, waarvan één opgenomen is op de dienst intensieve zorg.

Het aantal patiënten die het ziekenhuis opvangt die mogelijk besmet zijn met het coronavirus is woensdag gestegen van 68 naar 95. Zij wachten nog op hun resultaten. De coronapatiënt die op intensieve zorgt ligt, ligt in campus Wilgenstraat in Roeselare. In AZ Delta zijn drie corona-afdelingen ingericht in Roeselare, Menen en Torhout. Alle corona-afdelingen hebben plaats voor dertig bedden. Die zijn nog eens opgesplitst in een afdeling met patiënten die positief bevonden zijn en patiënten die symptomen vertonen, maar hun resultaat nog afwachten.