Aantal coronapatiënten bij AZ Delta Roeselare stijgt lichtjes, opnieuw 3 patiënten op Intensieve Zorgen LSI

17 juli 2020

18u50

Bron: LSI 0 Roeselare Enkele lokale uitbraken van het coronavirus in Zuid-West-Vlaanderen hebben in ziekenhuis AZ Delta in Roeselare opnieuw voor een stijging van het aantal opnames gezorgd. Net voor het weekend klokt de teller af op eenentwintig, waarvan drie op Intensieve Zorgen.

Lokale uitbraken in Ledegem, Moorslede en Moorsele hebben in Zuid-West-Vlaanderen een stijging van het aantal coronabesmettingen veroorzaakt. Die trend vertaalt zich nu ook in het aantal ziekenhuisopnames. “We zijn een tijdje coronavrij geweest op de afdeling Intensieve Zorgen”, weet arts Karin Decaestecker. “Dat is nu niet meer het geval. Er worden weer drie patiënten beademd. In totaal tellen we eenentwintig patiënten met een coronabesmetting. Niet iedereen vertoont symptomen, want we hanteren een strenge en strikte screening. Voor een operatie bijvoorbeeld wordt iedereen getest.”

Op de corona-afdeling van het ziekenhuis bleef het aantal coronapatiënten lange tijd stabiel op elf. Dat cijfer is ook opnieuw gestegen tot vijftien.