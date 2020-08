Aantal coronapatiënten AZ Delta blijft voorlopig stabiel



Alexander Haezebrouck

03 augustus 2020

15u11 8 Roeselare Vandaag liggen 14 coronapatiënten in het AZ Delta in Rumbeke. Geen enkele daar van ligt op de dienst intensieve zorgen. Vorige week ging het om 15 patiënten, het cijfer blijft dus stabiel terwijl het aantal besmettingen overal in Vlaanderen in sneltempo stijgt.

Enkele weken geleden kende het AZ Delta een plotse opstoot van de opnames van coronapatiënten. Toen er op korte tijd van vijf naar 31 patiënten werd gegaan, werd een tweede Covid-afdeling opgericht in het ziekenhuis. Sindsdien dalen de cijfers opnieuw naar 23 en 15 vorige week tot zelfs 12 afgelopen weekend. Vandaag worden 14 coronapatiënten verzorgd in AZ Delta. Geen enkele daarvan ligt op de dienst intensieve zorgen. In vergelijking met vorige week blijft het dus stabiel. Maar bij AZ Delta zijn ze op hun hoede. “We zien toch het aantal besmettingen over heel Vlaanderen toenemen”, liet longarts Ulrike Himpe eerder al optekenen bij ons. “De komende twee weken zijn cruciaal”.

Bij AZ Delta zijn ze volop voorbereid voor een tweede golf aan ziekenhuisopnames door Covid 19 maar ze hopen dat het meevalt. Tijdens de eerste golf werden de coronapatiënten opgevangen in de campus Wilgenstraat, de Covid-afdeling is mee verhuisd naar het nieuwe ziekenhuis in Rumbeke.