Aantal coronabesmettingen bij Club Roeselare loopt op tot acht CDR

28 september 2020

14u07 2

Het aantal coronabesmettingen bij Club Roeselare is opgelopen tot acht. Eind vorige week meldde de voetbalploeg met thuishaven in het Rodenbachstadion dat er twee spelers uit de A-kern positief testten op Covid-19 en dat iedereen van de A-kern en beloften, technische staf incluis, getest was. “Zeven spelers uit de A-kern en de beloftentrainer testen positief”, weet persverantwoordelijke Stefaan Bogaerts. “Dinsdag (morgen nvdr.) volgt een nieuwe testing. Als alle resultaten negatief zijn, kunnen we de trainingen opnieuw opstarten. We hebben goeie hoop dat onze match komend weekend in Houthulst gespeeld zal kunnen worden.”

Door de besmettingen werd de match van afgelopen weekend tegen Snaaskerke uitgesteld. “De Bond prikte ondertussen een nieuwe datum voor deze wedstrijd: woensdag 7 oktober om 20 uur”, besluit Stefaan.