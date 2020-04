Aantal besmette patiënten AZ Delta gedaald naar 92, dodental ligt nu op 55 Alexander Haezebrouck

28 april 2020

16u14 0 Roeselare Het aantal coronapatiënten in AZ Delta blijft dalen. Op dit moment verzorgt AZ Delta 92 coronapatiënten, waarvan er tien op de dienst Intensieve Zorgen liggen. Op het piekmoment lagen er 150 besmette patiënten in de campussen van AZ Delta. Het aantal sterfgevallen ligt nu op 55.

De daling is het meest voelbaar in de campus in de Wilgenstraat in Roeselare. Daar verblijven nog 24 besmette patiënten. In de campus in de Westlaan liggen 29 patiënten, in Menen 21 en in Torhout 8 coronapatiënten. Maandag zijn nog eens twee bejaarden gestorven aan het coronavirus. In Torhout stierf maandag een vrouw van eind de 80 op de isolatieafdeling. Op de intensieve zorg van de campus Wilgenstraat overleed een vrouw van begin de 80. Dat brengt het totaal aantal overlijdens in het AZ Delta door Covid-19 op 55.