Aanschuiven geblazen bij heropening Kringwinkel Charlotte Degezelle

12 mei 2020

13u00 9 Roeselare De Kringwinkel Midwest heropende dinsdag haar vier winkelpunten in Roeselare, Izegem, Tielt en Torhout. Er werd gevreesd voor een stormloop en de drukte bleef in Roeselare inderdaad niet uit. Nog voor de opening van de winkel stond er al een rij kooplustigen aan te schuiven en om 9.15 uur dienden zich al de eerste gevers aan. “Maar we waren goed voorbereid”, zegt commercieel directeur Laurent Van Weehaeghe.

“We kregen de voorbije weken veel vragen via mail en Messenger, waardoor we wisten waar we ons aan moesten verwachten. In de winkeld laten we maximum 40 klanten tegelijk toe. Dat aantal houden we bij door met iedereen een ontsmet winkelmandje mee te geven.”

De ingang van de Kringwinkel is tijdelijk even aan de achterkant gesitueerd. “Op die manier konden we een parcours met een vaste looprichting uitstippelen”, gaat Van Weehaeghe verder. “Voor de gevers hebben we een extra vrachtwagen voorzien, zodat we snel kunnen schakelen als het aanbod echt massaal is.”

Opnieuw aan de slag

Tijdens de eerste momenten verliep alles alvast vlot. “De mensen kennen ondertussen de regels wel. Maar wij zijn in eerste instantie blij dat al onze medewerkers opnieuw aan de slag kunnen en op die manier hun isolement doorbreken. We hielden de voorbije weken wel contact via mail en brief, maar dat is toch anders. Vandaag is iedereen paraat en er klaar voor, want vorige week hebben we al twee dagen gewerkt zonder klanten. Dit om de winkel coronaproof te maken, maar ook om de medewerkers te laten wennen aan de nieuwe situatie.”