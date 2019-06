Aanrijder en slachtoffer elk acht dagen rijverbod en boete na botsing LSI

06 juni 2019

13u55

Bron: LSI 0 Roeselare Een 68-jarige man uit Ingelmunster en een 26-jarige vrouw uit Roeselare zijn door de Kortrijkse politierechter elk veroordeeld tot acht dagen rijverbod en een boete van 600 euro. Beiden waren in de nacht van 7 op 8 april 2018 op het kruispunt van de Moorseelsesteenweg en de Ieperseweg in Roeselare bij een ongeval betrokken.

Guido V. uit Ingelmunster wou de weg dwarsen maar verleende geen voorrang aan de Peugeot 307 van Stephanie C. Het kwam tot een aanrijding. Door de klap raakte ook een muurtje voor de woning van een huis en een omheining beschadigd. Beide automobilisten bleken te veel alcohol te hebben gedronken. Omdat het niet haar eerste veroordeling door een politierechter was, kreeg C. als slachtoffer met drie maanden rijverbod eigenlijk de zwaarste straf. De rechter toonde begrip en sprak slechts acht dagen effectief uit. Aan het opnieuw afleggen van haar theoretisch en praktisch rij-examen en medische en psychologische proeven ontsnapte ze niet.