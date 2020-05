Aanleg Oekense sport-, spel- en recreatiezone start eind mei Charlotte Degezelle

05 mei 2020

13u03 2 Roeselare De realisatie outdoor sport-, spel- en recreatiezone op het terrein achter vrije basisschool De Ark loopt vertraging op door de coronacrisis.

“Oorspronkelijk moesten de werken in maart starten”, weet schepen José Debels (CD&V). “In juli zou de werf afgewerkt zijn zodat het voetbalveld er in de zomer van 2020 in gebruik genomen zou kunnen worden. Maar de aannemer liet ons weten dat door het coronavirus één op drie va z’n personeelsleden niet werkte. Ondertussen is vastgelegd dat de werken starten in de week van 25 mei. Het voetbalveld is prioritair en zou tegen oktober klaar zijn.” Naast een voetbalveld wordt er ook een Finse looppiste, een speelzone voor kinderen tot 12 jaar en een parking voor auto’s en fietsen gerealiseerd.”