Aanleg Oekense sport- en recreatiesite start maandag, ook schoolomgeving De Ark wordt aangepakt Charlotte Degezelle

20 mei 2020

07u38 0 Roeselare De realisatie van de sport- en recreatiesite achter de Oekense basisschool De Ark start op maandag 25 mei. Gelijktijdig wordt ook de schoolomgeving aan de Sint-Eloois-Winkelsestraat veiliger gemaakt.

Goed nieuws voor de sportieve Oekenaars. De firma Daniel Seru & Zonen uit Veurne gaat maandag aan de slag op het terrein tussen de Plaatsmolenstraat en de Sint-Elooiswinkelsestraat om er een site vol sport, recreatie en spel, een ontwerp van studiebureau VK Engineering nv, te realiseren. Het gaat om een investering van 937.423,86 euro en de werken zullen 90 werkdagen duren. “Op de site wordt een voetbalveld aangelegd omringd door een Finse piste van 400 meter lang. Verder worden ook een aantal sporttoestellen voorzien in de directe omgeving van het veld”, vertelt sportschepen José Debels. “Tussen het sportveld en de parking komt een ruime speelzone die volgens leeftijd zal worden ingericht. Op die manier is er voor elk wat wils. Er gaat ook bijzondere aandacht naar het inkleden van de zone. Zowel de site zelf als de nabije omgeving wordt aangeplant met aantrekkelijk inheems groen. Die aanplantingen zullen zo een groene buffer vormen tussen de site en de omgeving, met de directe buren in het bijzonder. Door enkele wadi’s te integreren die tijdelijk regenwater kunnen opvangen, wordt ook voldoende waterbuffering voorzien.”

De bezoekers en gebruikers van de site zullen gebruik kunnen maken van een nieuwe ruime parking met 35 parkeerplaatsen, inclusief parking voor mindervaliden en enkel gezinsparkeerplaatsen. Daarnaast komt er ook een ruime fietsenstalling met plaats voor 144 fietsen, bakfietsen, bromfietsen en elektrische fietsen. Voor de elektrische fietsen worden vier laadpunten voorzien.

Doordat de sport- en recreatiesite zich pal achter basisschool De Ark bevindt, is een verkeersveilige schoolomgeving een belangrijk aandachtspunt. “Het ontwerp voorziet in gescheiden verkeersstromen ter hoogte van de inrit van de recreatieve site. Het gemotoriseerd vervoer enerzijds en fietsers en voetgangers anderzijds, krijgen elk een gescheiden toegangszone. Verder is er een ruim fiets- en wandelpad dat rechtstreeks aansluit op het schoolgebouw, de speelplaats en de fietsenberging. Zo kunnen de leerlingen zich veilig opstellen bij vertrek of aankomst op school. Via hetzelfde pad wordt een vlotte toegang tot zaal de Regenboog gerealiseerd.”