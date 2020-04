Aanleg nieuw landschapspark op De Zilverberg start morgen Charlotte Degezelle

14 april 2020

14u12 12 Roeselare Stad Roeselare start morgen, woensdag 15 april, met de aanleg van het landschapspark Zilverberg. De uitwerking van dit groengebied kwam tot stand in samenwerking met het woonzorgcentrum De Zilverberg. Het nieuw stukje openbaar groen vind je tussen het woonzorgcentrum en de terreinen van de Chiro aan de Maximiliaan Demeulenaerestraat.

“Het landschapspark wordt de ideale overgangszone tussen het verstedelijkte woongebied en het aanpalende landbouw- en open ruimtegebied”, duidt Michèle Hostekint (Sp.a & de Vernieuwers), schepen van Natuur en Bos. “Het zal verschillende mogelijkheden voor lichte recreatie bieden en een doorgang vormen tussen het WZC en de wijk. Bewoners en bezoekers van het WZC, de jeugdbeweging Chiro en de buurtbewoners zullen er terecht kunnen voor ontspanning en natuurbeleving. Met de aanleg van dit park, zetten we als stad onze ingeslagen weg van ontharding en vergroening verder.”

Kleine boomgaard

Het landschapspark werd uitgetekend door Buro Bossaert uit Moorslede. Het ontwerp toont halfverharde paden, een heraanleg van de bestaande poel met houten vlonder en een aantal zitbanken. Naast een kleine boomgaard met oude appelrassen en een aantal notelaars, wordt er ook een inheemse bloemenweide voorzien. Ook de andere bomen en struiken zijn van een inheemse variant. “De realisatie van dit project werd toegewezen aan de firma Arbowar uit Waregem en kost 92.061,66 euro”, weet de schepen. “Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse Overheid ondersteunt dit project via een projectsubsidie ‘Natuur in je buurt 2019 - Natuurlijk goed’. Voor de aanleg zijn 40 werkdagen voorzien. De werken zullen in 3 fases worden uitgevoerd, rekening houdend met de zaai -en planttijdstippen. De infrastructuurwerken zijn voorzien in het voorjaar en de zaaiwerken zullen volgen in september. Het project zal worden afgewerkt in november met de aanplant van de bomen en struiken.”