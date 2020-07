Aangepakte skater wil dat agent gestraft wordt: “Ik ben zelf ook geen doetje maar zijn gedrag was er los over”

Roeselare

Franky Vlieghe (39) uit Tielt, de skater die zaterdagnamiddag hard aangepakt werd door een motard van de Roeselaarse politie omdat hij geen mondmasker droeg, vindt dat de politieman in kwestie gestraft moet worden. “Ik ben zelf ook geen doetje maar zijn gedrag was er los over. Hij leek wel opgefokt. En ja, dat ik op mijn strepen bleef staan, heeft er uiteraard ook geen goed aan gedaan.”