98-jarige bestuurder vergist zich va pedaal ben belandt op rondpunt Alexander Haezebrouck

01 januari 2020

11u29 0

Een 98-jarige bestuurder belandde dinsdagmiddag plots op het rondpunt van de Meensesteenweg en de Hippoliet Spilleboutdreef. De bejaarde man kwam vanuit de Meensesteenweg naar het rondpunt aangereden en vergiste zich daarbij wellicht van pedaal. In plaats van op de rem te duwen, duwde hij per ongeluk het gaspedaal in. Hij belandde met zijn witte bestelwagen op het rondpunt. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar de 98-jarige bestuurder raakte niet gewond. Hij was wel geschrokken van het ongeval.