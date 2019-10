89-jarige automobiliste levert rijbewijs in na spookrijden LSI

29 oktober 2019

14u28

Bron: LSI 0 Roeselare Een 89-jarig vrouwtje uit Roeselare is door de Kortrijkse politierechter definitief rij-ongeschikt bevonden. Dat betekent dat ze nooit meer met de auto mag rijden. Op 9 maart 2019 reed ze in de verkeerde richting in Roeselare de E403 richting Kortrijk op.

De nieuwe situatie na de volledige herinrichting aan het op- en afrittencomplex van de E403 en N36 tussen Izegem en Roeselare bracht G.D. uit Roeselare volledig in de war. “Ik ben volledig in paniek geslagen”, vertelde ze, ondersteund door haar rollator, aan de politierechter. “Gelukkig veroorzaakte ik geen ongeval.” De vrouw kon op tijd door de politie staande gehouden worden en leverde haar rijbewijs spontaan in. “Ik deed ondertussen ook mijn wagen weg”, gaf ze de politierechter nog mee. Pro forma veroordeelde die haar nog tot een rijverbod van 15 dagen en een volledig voorwaardelijke boete van 320 euro.