84-jarige dame raakt bevangen door rook bij brand in haar keuken VHS

25 september 2020

15u11 0 Roeselare Langs de Westlaan in Roeselare is vrijdagmiddag een dame van 84 bevangen geraakt toen brand was ontstaan in haar woning. Ze werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.

“Het vuur ontstond aan het fornuis”, weet brandweerofficier Peter Vangierdegom. “Het kostte ons weinig moeite om het te blussen maar in de keuken is er uiteraard wel wat schade.” Het was de bewoonster zelf die de brandweer belde. Toen de blussers arriveerden, hing ze met haar hoofd uit het raampje van haar voordeur, terwijl de rook naar buiten walmde. De vrouw was ietwat verward en werd meegenomen naar het ziekenhuis. “Na het blussen hebben we de woning nog verlucht”, zegt Vangierdegom. Tijdens de interventie van de brandweer was de Westlaan in één richting afgesloten voor het verkeer, tussen de rotonde van de Meensesteenweg en de Wilgenstraat. Na een klein uurtje was er opnieuw normaal verkeer mogelijk.