75e Dwars door Vlaanderen schuift op naar 14 oktober CDR

05 mei 2020

19u30 0

Dwars Door Vlaanderen krijgt dit jaar dan toch nog z’n 75e editie. Normaal gezien had de wielerwedstrijd op 1 april moeten plaatsvinden, maar de coronacrisis besliste daar anders over. In de nieuwe wielerkalender van de Internationale Wielerunie UCI keert de koers terug op woensdag 14 oktober. De start van Dwars Door Vlaanderen ligt die dag voor de 14e keer in Roeselare. Eerder dit jaar verlengde het stadsbestuur de overeenkomst voor het startschot van de wedstrijd met organisator KSV Waregem Vooruit tot en met 2025.