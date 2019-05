75 jaar na datum: straatnaam als erkenning voor generaal Maczek en Simonne Brugghe CDR

25 mei 2019

75 jaar nadat Roeselare bevrijd werd door de eerste Poolse Pantserdivisie is de expo ‘Gepantserde Vleugels’ geopend in Kunst- en Erfgoedhuis Ter Posterie langs de Ooststraat. De tentoonstelling vertelt het verhaal over de bevrijding van Vlaanderen door de eerste Poolse pantserdivisie onder leiding van generaal Maczek. Tijdens de officiële opening werd hulde gebracht aan generaal Maczek en aan Simonne Brugghe, het Roeselaarse scoutsmeisje dat 75 jaar terug de nodige info doorspeelde aan de Polen zodat zij de stad zonder al te veel slachtoffers konden bevrijdden. Beiden krijgen een permanente herinnering het Roeselaarse straatbeeld doordat straatnamen naar hen worden vernoemd. Symbolisch overhandigden burgemeester Kris Declercq en schepen Dirk Lievens (beiden CD&V) straatnaamborden aan zowel de Poolse ambassadeur Artur Orzechowski als aan de familie Brugghe. Die laatste hopen al jaren op een erkenning van Simonne? “Ik ben echt gepakt door dit gebaar”, reageert Jozef Brugghe, de jongste broer van Simonne die in 1987 overleed. “Het is wel jammer dat het 75 jaar heeft moeten duren eer de erkenning er kwam. Maar het doet deugd. Niet voor mij, maar voor mij Simonne die vernederd geweest is tot in haar graf.”

‘Gepantserde Vleugels kan je van zaterdag 25 mei tot en met zondag 16 juni bezoeken in Ter Posterie. Dit van woensdag tot en met zondag van 14 tot 18 uur.