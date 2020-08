61ste Omloop van Vlaanderen geannuleerd: “Beste condities kunnen niet gewaarborgd worden” CDR

19 augustus 2020

20u45 0 Roeselare De 61ste editie van de Omloop van Vlaanderen, die verreden zou worden op 4 en 5 september, gaat niet door. In tijden van corona vindt de Koninklijke Automobielclub Midden Vlaanderen het niet opportuun om de gezondheids- en veiligheidsdiensten te mobiliseren voor hun organisatie.

“Na grondige analyse van de huidige situatie en het zorgvuldig afwegen van pro’s en contra’s om al dan niet te organiseren en na raadpleging van de gemeentelijke en provinciale autoriteiten en hun betrokken diensten, hebben we met spijt in het hart besloten de proeven niet te laten doorgaan”, zegt de organisatie. “De beste condities om een Belgisch kampioenschap rally te organiseren - rekening houdend met de coronapandemie - kunnen niet gewaarborgd worden. Niet naar de rijders toe, noch naar de honderden vrijwilligers die zo’n organisatie vereist. Ook is het niet opportuun om in deze coronatijden de politie, brandweer, dokters, verplegers,... te mobiliseren. Op financieel vlak is het niet evident een evenement te organiseren waarbij sommige sponsors afhaken. We kijken ernaar uit om in 2021 de wedstrijd in betere omstandigheden te kunnen organiseren. We willen iedereen die zich heeft ingezet voor het welslagen van de Omloop, niet in het minst de talloze vrijwillige medewerkers, bedanken.”

Naast de Omloop van Vlaanderen besloot ook de organisatie van de East Belgian Rally, die op 25 en 26 september zou plaatsvinden, om hun wedstrijd te schrappen.