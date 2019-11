58-jarige vrouw voor rechter wegens illegaal verblijf in ons land Alexander Haezebrouck

04 november 2019

Een 58-jarige vrouw moest zich maandagmorgen op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden omdat ze al een geruime tijd illegaal verblijft in ons land. De vrouw werd aangetroffen in Roeselare nadat ze een winkeldiefstal met geweld pleegde in het Kruidvat. Eerder had ze ook al 16 paar oorbellen gestolen in de Veritas in Roeselare. De vrouw kreeg eerder al het bevel om ons land te verlaten, maar deed dat voorlopig dus niet. “Sinds haar aankomst in ons land heeft ze al zowat het halve strafwetboek aan haar laars gelapt”, zei het openbaar ministerie. De vrouw riskeert nu een effectieve gevangenisstraf van drie maanden. Ze kwam niet opdagen in de rechtbank. Vonnis op 25 november.