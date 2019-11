57 meter hoge kantoortoren op Accent Business Park krijgt groen licht Charlotte Degezelle

12 november 2019

17u22 0 Roeselare Het schepencollege heeft dinsdag de vergunningsaanvraag goedgekeurd voor de bouw van een nieuwe kantoortoren met parkeergebouw aan het nieuwe A3-knooppunt in Roeselare. Het gebouw van dertien verdiepingen, 57 meter hoog, zal de toegang vormen voor het Accent Business Park en een oriëntatiepunt worden voor de ruime omgeving.

Nog één keer zullen er bouwkranen oprukken richting Accent Business Park, deze keer voor de bouw van een kantoortoren en met parkeergebouw ernaast. Projectontwikkelaar Steenoven en de Cennini Holding dienden de voorbije zomer de vergunningsaanvragen in en kregen dinsdag groen licht van het schepencollege. “Deze aanvraag vormt het sluitstuk voor de ontwikkeling van Accent Business Park”, weet schepen van Omgevingsvergunningen & Stadsontwikkeling Tom Vandenkendelaere (CD&V). “Er komen met andere woorden geen gebouwen meer bij.”

Ontmoetingsplaats

Het gebouw van 57 meter hoog kan gezien kan worden als de Roeselaarse broer van de Skyline-toren in Izegem en zal bestaan uit 14.500 vierkante meter aan kantoorruimte. Daarnaast bevat het een ondergrondse parking en een aanpalend parkeergebouw van drie verdiepingen, met in totaal plaats voor 461 wagens. “Het ontwerp komt tegemoet aan de nood aan extra kantooroppervlakte, maar verhoogt ook de algemene kwaliteit van het park”, vindt schepen Vandenkendelaere. “De inplanting is daarvoor cruciaal: met een echte toegang tot het park en de afbakening van een centraal plein. Het groene binnenplein moet een levendige ontmoetingsplaats worden met verschillende zitplaatsen. In de plantvlakken komen siergrassen, vaste planten en bloembollen om het jaar rond bloei te hebben. Ook het parkeergebouw krijgt een duidelijke groene toets.”

Verschillende blokken

De toren krijgt een hoogwaardige architectuur en wordt een voorbeeld op vlak van duurzaamheid. “De toren wordt opgebouwd uit verschillende gestapelde blokken waartussen zich niveaus bevinden met terrassen errond. De blokken variëren in hoogte, breedte en diepte. Ieder bovenliggend blok is iets groter dan het onderliggende, wat samen met de huid met diagonalen een opmerkelijke uitstraling oplevert. Op vlak van duurzaamheid pakt het gebouw uit met een primeur: het wordt het eerste kantoorgebouw in West-Vlaanderen met een BREEAM Excellent certificaat. BREEAM is een wereldwijd certificatiesysteem dat de duurzaamheid en minimale milieu-impact van gebouwen beoordeelt.”

Van deze bouwfase wordt ook gebruik gemaakt om de mobiliteit op het park te optimaliseren. Nu wordt nog alle verkeer in een grote lus rond de gebouwen geleid. Bedoeling is om straks de bezoekers rechtstreeks naar het parkeergebouw te leiden en de werknemers naar de ondergrondse parking. Centraal op het binnenplein wordt ook een nieuwe bushalte aangelegd.