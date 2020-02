50 oproepen voor brandweer tijdens storm Dennis AHK

16 februari 2020

19u47 0 Roeselare Storm Dennis heeft voor de hulpverleningszone Midwest zondag voor zo’n 50 oproepen gezorgd. Een pak minder dan een week geleden tijdens storm Ciara. Het ging voornamelijk om kleine schadegevallen. Zaterdagavond waaide het dak van een veranda weg in Roeselare.

Storm Dennis zorgde voornamelijk voor kleinere schadegevallen in deze regio. In de Kleine Stadenstraat in Hooglede bijvoorbeeld verwittigden bewoners van enkele rijwoningen dat er water binnensijpelde. Dat kwam omdat een deel van de dakbedekking was losgekomen en het binnen regende. De brandweer kreeg ook te maken met tal van losgekomen zaken zoals dakpannen, regenpijpen, dakgoten en zo verder. De grootste schade viel zaterdagavond in Roeselare toen het dak van een veranda was weggewaaid. De brandweer bedekte het dak daarna met grote doeken. Grote schadegevallen of gewonden vielen er door storm Dennis niet.