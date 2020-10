50 kleuters Vikingschool in quarantaine, ook alleenstaande besmettingen bij leerlingen De Ark en De Mozaïek CDR

16u09 46 Roeselare Bij drie kleuterleidsters en drie leerlingen van de Vikingschool langs de Groenestraat is Covid-19 vastgesteld. Ook in De Ark in Oekene en De Mozaïek op Krottegem zijn enkele alleenstaande besmettingen vastgesteld. Scholengroep Arkorum verscherpte intern de maatregelen.

50 kleuters van de Vikingschool zijn tot eind deze week uit voorzorg in thuisquarantaine gezet. “Het gaat om een peuterklas, een eerste en een derde kleuter”, vertelt directeur Lieve Lema. “Aanleiding is een vastgestelde coronabesmetting bij drie kleuterleidsters. Twee van hen voelden zich vorige week dinsdag al niet goed en lieten zich testen. Alle andere kleuterjuffen worden vandaag nog uit voorzorg ook getest.” “Ook een leerling uit het zesde leerjaar van de Vikingschool testte positief”, vult Francis Devolder, coördinerend directeur van scholengroep Arkorum aan.

Laagrisicocontacten

De school staat continu in contact met de arts van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en de bevoegde instanties. “We volgen de procedures strikt”, zegt Lieve. “De ouders van de betrokken kinderen werden in het weekend al geïnformeerd, vandaag nog gaat er een brief naar alle ouders.” Maar voor de rest van de school is er niet echt besmettingsgevaar. “Het gaat om laagrisicocontacten. Door de besmettingen laten we trouwens ook geen externen meer toe op school.”

De Vikingschool is niet de enige basisschool van scholengroep Arkorum die getroffen wordt door de coronacrisis. “In de Vikingschool zien we een clusterbesmetting”, aldus Devolder. “Daarnaast zien we in De Ark en De Mozaïek enkele alleenstaande gevallen bij de leerlingen. Daarnaast zijn er ook veel leerlingen en kinderen in quarantaine. Door de stijging van de cijfers beslisten we om intern de maatregelen te verscherpen. Sinds vrijdag moeten alle personeelsleden van de scholengroep steeds een mondmasker dragen, het aantal vergaderingen en bijeenkomsten wordt beperkt tot enkel het meest essentiële en we raden aan om geen of minder externen binnen te laten in onze scholen.”