50 jaar na WK-zege: KOERS verrast bewoners Jean-Pierre Monseréstraat met taart Charlotte Degezelle

16 augustus 2020

Met de vraag 'weet u wat er 50 jaar geleden is gebeurd?' trokken de medewerkers van KOERS.Museum van de Wielersport zondagochtend onaangekondigd langs alle deuren van de Jean-Pierre Monseréstraat. Op die manier vierden ze dat het dag op dag 50 jaar geleden is dat Jempi Monseré wereldkampioen wielrennen werd.

Zondag 16 augustus is voor veel wielerfanaten een echte feestdag want op die dag in 1970 pakte de Roeselaarse wielrenner Jean-Pierre Monseré in het Engelse Leicester de wereldtitel. “Vandaag is het bovendien een jubileum want die fenomenale prestatie is dag op dag 50 jaar geleden”, vertelt Thomas Ameye, conservator van KOERS. “Eigenlijk moest 2020 een feestjaar worden met tal van activiteiten georganiseerd door KOERS, de stad, de Mandelzonen, in Retie,… Zo wilden wij met het museum op 22 augustus, 22 is een symbolisch cijfer want Jempi droeg dit rugnummer en overleed helaas op z’n 22e, een huldeavond organiseren.”

Door corona kunnen dergelijke grootschalige initiatieven helaas niet dus ging het museum op zoek naar een alternatief. “We wilden al langer iets doen met de inwoners van de Jean-Pierre Monseréstraat en het was onze publieksmedewerker Silla Callewaert die op het idee kwam om de bewoners van de straat te verrassen op een taartje met de beeltenis van Jempi en een kaartje met wat achtergrondinfo. Iedereen blijft in z’n kot dus coronaproof is dit zeker.”

Eregasten tijdens dit initiatief was de familie Monseré: Jean-Pierre z’n weduwe Annie Victor en z’n zussen Anita en Marie-Claire. Zij waren bijzonder gecharmeerd door de actie van KOERS. “Het is mooi dat Jean-Pierre nog steeds niet vergeten is”, reageert Annie. “Het is helaas al bijna 50 jaar geleden dat hij overleed. Er zijn weinig wielrenners over wie ze na al die jaren nog veel spreken. Dat doet deugd. Ik merk ook dat er nog steeds veel mensen z’n graf bezoeken om hem de laatste eer te bewijzen.”

KOERS zag de actie als iets meer dan het jubileum van Monseré ’s WK-zege. “Het is voor ons toch een startschot van een feestjaar. Het WK komt volgend jaar naar Vlaanderen”, aldus Thomas. “Roeselare is de hoofdstad der wereldkampioenen dus met KOERS mogen we hierbij niet ontbreken. Ondanks de huidige situatie zullen we toch proberen het één en ander te doen.”