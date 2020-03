50 Boostboxen bomvol vitamientjes voor zorgverleners spoeddienst AZ Delta Charlotte Degezelle

31 maart 2020

15u36 2 Roeselare Speciale levering voor het personeel van de spoeddienst van AZ Delta. Een bestelwagen kwam er dinsdagmiddag langs met 50 Boostboxen, dozen bomvol verse groenten en fruit, voor het personeel.

Het gaat om een initiatief van de Gentse start-up Kadonation die alle burgers de kans geeft om bij te dragen aan een nationaal groepscadeau voor de hulpverleners. Per schijf van 15 euro voorzien zij één gezinsbox voor een zorgverlener. De Boostboxen worden op de werkplek geleverd. “We vinden het belangrijk om ons platform open te stellen voor een actie naar de helden van vandaag: de hulpverleners. Samen met Vitadesk realiseren we deze actie geheel aan aankoopprijs, om zoveel mogelijk Boostboxen aan de hulpverleners te kunnen wegschenken”, verduidelijkt Jelle Van Roosbroeck van Kadonation. “We zijn heel tevreden dat we al meer dan 460 boxen aan gezinnen van hulpverleners hebben kunnen schenken, 50 daarvan overhandigen we vandaag aan AZ Delta.”

De actie is een hit op sociale media. Onder meer Sam De Bruyn, Jamie Lee-Six, Julie Taton, Ianthe Tavernier, Pascal Braeckman, Gilles Van Bouwel en Hilde De Baerdemaeker zetten hun schouders onder het initiatief met de hashtag ‘#boostonzehelden’. Maar bovenal in AZ Delta werden de Boostboxen met open armen ontvangen. “Het is fantastisch dat verschillende burgers van ons land een duit in het zakje doen om ons vitamientjes te schenken”, reageert spoedverpleegkundige Tom. “De groenten en het fruit zijn meer dan welkom want we werken hier allemaal keihard. We worden regelmatig beloond met taartjes en allerhande, maar iets gezonds is zeker ook belangrijk. Bovendien is het voor ons allemaal mooi meegenomen dat we na onze shift in de winkel niet meer geconfronteerd moeten worden met lege rekken.”

De boxen worden verpakt onder strikte hygiënische voorschriften en worden geleverd in een gesloten kartonnen verpakking. Bovendien wordt bij het samenstellen van de pakketten de social distance tussen de inpakkers verdubbeld, naar drie meter. Meer info op https://kadonation.com/.