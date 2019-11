5,4% minder parkeerboetes door Shop&Go en sms-parkeren Charlotte Degezelle

14 november 2019

11u41 0 Roeselare Tussen september 2018 en augustus 2019 werden 5,4% minder parkeerboetes uitgeschreven dan het jaar voordien. De NV Parkeren Roeselare verklaart deze daling door de invoering van de Shop&Go-plaatsen waar een halfuur gratis geparkeerd mag worden en de toename van het gebruik van het mobiel parkeren. Het aantal boetes opdrijven door zogenaamde scancars, auto’s die al rijdend de geparkeerde wagens controleren, is de komende jaren niet aan de orde. “We zijn nog steeds de enige stad in Vlaanderen met quota inzake het aantal retributies die mogen uitgeschreven worden. Die willen we niet loslaten want we willen geen heksenjacht”, aldus schepen van financiën Henk Kindt (Sp.a en de Vernieuwers).

De parkeerwachters van de NV Parkeren schreven tijdens het voorbije werkingsjaar 40.068 parkeerboetes uit goed voor een omzet van 884.535 euro. Het gaat om 20.749 boetes in de betalende zone, 15.440 in de blauwe zone en 3.879 boetes voor Shop&GO-plaatsen. Dat aantal ligt niet alleen lager dan het quotum opgelegd door de stad, het ligt ook lager dan vorig jaar. “Het aantal retributies is ten opzichte van het vorig werkingsjaar gedaald met 5,4%”, weet Vincent Neyt van de NV Parkeren Roeselare. “We zien zowel een daling in de blauwe als de betalende zone. Het lagere aantal boetes is te verklaren door Shop &Go (waarbij op een aantal plaatsen in het centrum een halfuur gratis geparkeerd kan worden nvdr.) en de toename van het SMS-parkeren waarbij men exact betaalt voor de duur die ze parkeren.”

Een mogelijkheid om het aantal retributies opnieuw naar omhoog te krikken is het inzetten van scancars. Die worden onder meer al gebruikt in Knokke-Heist en Brussel. Die scancars nemen niet alleen het werk over van de parkeerwachters, ze kunnen ook veel sneller en dus veel meer automobilisten op de bon slingeren. “Maar de Stad wil een redelijk beleid”, aldus Vincent Neyt. “Er is dan ook beslist hier de komende jaren nog niet op in te zetten.” “Een scancar is er louter en alleen om het aantal retributies op te drijven”, pikt schepen Henk Kindt in. “Ons credo is sinds het begin dat we geen heksenjacht willen.”

Naast de inkomsten uit de retributies, kreeg de NV Parkeren Roeselare het voorbije jaar ook 1.062.482 euro binnen via het betalend parkeren, zijnde de parkeerautomaten en het sms- en app-parkeren. De uitbating van de Wallenparking, Parking De Munt en de Moermanparking leverde daarentegen 551.166 euro op, 3% minder dan vorig jaar. “Maar we zien nog steeds een stijging van het aantal parkeerders”, zegt Neys. Ook kwam er 41.068,33 euro binnen uit parkeerkaarten en de herlaadbeurten van het Piafsysteem. Van dit alles vloeit volgens een verdeelsleutel 1.049.665 euro naar de stadskas.

Nog volgens het jaarverslag zit het aantal klachten dat binnenkomt bij de NV Parkeren in stijgende lijn. Het afgelopen werkingsjaar kregen ze 2.851 klachten binnen waarvan er 1.802 terecht waren. Het jaar voordien ging het nog om 2.068 klachten waarvan 1.741 terecht. “Dit valt te verklaren door technische problemen met de handcomputers bij de opstart van de digitale controle van de bewonerskaart. Op vandaag gebeuren die controles niet langer op basis van de kaart die aan de voorruit ligt, maar via de nummerplaat. In het begin liep dat wat stroef. Daarnaast krijgen we ook extra klachten door het groeiende aandeel van het SMS-parkeren. Parkeerders durven hun nummerplaat wel eens fout over te typen.”

Uit tellingen uitgevoerd door de parkeerwachters blijkt trouwens dat de parkeerdruk ten oosten van het station en in het noorden en zuiden van de stad gestegen is. In het noordwesten, het zuidwesten en het centrum daalde de parkeerdruk daarentegen wat. Tot slot geeft Vincent Neyt ook nog mee dat alle parkeermeters volgend jaar vervangen worden.