40-jarige exhibitionist riskeert 18 maanden cel Alexander Haezebrouck

01 april 2020

12u39 0 Roeselare Een 40-jarige man uit Roeselare moest zich woensdag op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor verschillende feiten van exhibitionisme. Bij twee feiten waren minderjarige meisjes zijn slachtoffer. Hij werd ook al eerder veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

De 40-jarige man moest zich verantwoorden voor verschillende feiten van exhibitionisme in 2017 in Roeselare. “In twee gevallen waren minderjarigen daar het slachtoffer van”, zei het openbaar ministerie. De man werd in het verleden al verschillende keren veroordeeld voor exhibitionisme en aanranding van de eerbaarheid van meerderjarigen, maar ook van minderjarigen. Hij kreeg toen telkens kansen van justitie, maar herviel in 2017. “Die feiten van die minderjarigen heb ik altijd ontkend en daar blijf ik bij”, zei de man tegen de rechter. “Dat was in de Spanjestraat en ik geef toe, ik passeer daar af en toe maar ik was het niet. Ze spraken ook over een donkerkleurige bestelwagen. Ik heb een zwarte bestelwagen, dat is toch een groot verschil met een donkerkleurige. Dit is eigenlijk een probleem dat ik al meedraag sinds mijn tienerjaren. Sinds 2018 volg ik begeleiding, dat helpt.” Naast de celstraf riskeert hij ook nog een boete van 250 euro. Vonnis op 29 april.