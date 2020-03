39 coronapatiënten in AZ Delta, 6 op intensieve zorgen LSI

22 maart 2020

10u07

Bron: LSI 0 Roeselare Ziekenhuis AZ Delta verzorgt op zondag in haar campussen in Roeselare, Menen en Torhout in totaal 39 coronapatiënten. Dat zijn er 8 meer dan de dag ervoor. Zes patiënten liggen op intensieve zorgen. Dat is een stijging van slechts 1 in vergelijking met zaterdag.

In de drie campussen liggen ook nog 35 patiënten met een vermoeden van besmetting met het COVID 19-virus. 39 gevallen zijn bevestigde coronabesmettingen. Het aantal doden in campussen van AZ Delta is voorlopig beperkt tot 1, de 89-jarige Godelieve Hylebos uit Ardooie die donderdag overleed.